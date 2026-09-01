TEPCO начала пятый в 2026 финансовом году раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

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Токио, 31 августа (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала пятый этап сброса очищенной воды в океан в 2026 финансовом году со своей пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.

В ходе операции, которая продлится до 18 сентября, около 7800 тонн воды, содержащей радиоактивный тритий, будут сброшены примерно в 1 километре от побережья после разбавления большим количеством морской воды и транспортировки по подводному туннелю.

Текущая операция является 23-й по счету с момента начала сброса очищенной воды на заводе в префектуре Фукусима в августе 2023 года.

Компания TEPCO планирует в течение текущего финансового года, начавшегося в апреле этого года, в восемь этапов сбросить в общей сложности около 62 400 тонн очищенной воды.

Согласно результатам мониторинга, проведенного компанией TEPCO и правительством, концентрация трития в морской воде и рыбной продукции вблизи берегов рек остается значительно ниже установленных государством стандартов безопасности.

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