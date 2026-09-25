Семьи похищенных Северной Кореей японцев просят Трампа поднять вопрос о похищениях в ходе возможных переговоров с Кимом

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Вашингтон, 23 сентября (Jiji Press). Семьи японских граждан, похищенных Северной Кореей, призвали администрацию президента США Дональда Трампа поднять вопрос о похищениях, если президент проведёт саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ассоциация семей жертв, похищенных Северной Кореей, и межпартийная группа японских законодателей встретились в Вашингтоне с высокопоставленным представителем Совета национальной безопасности Иваном Канапати и другими официальными лицами.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Ёкота Такуя, глава ассоциации семей и младший брат Ёкоты Мэгуми, похищенной Северной Кореей в 1977 году в возрасте 13 лет, призвал к скорейшему и одновременному возвращению всех похищенных. Он подчеркнул, что Ким должен принять смелое решение.

Ёкота рассказал, что показал американским чиновникам фотографии своей сестры и сказал им, что хочет, чтобы они поняли, как на самом деле похищения отнимают жизни обычных людей.

Американская сторона заявила, что продолжит поддерживать скорейшее урегулирование вопроса о похищениях людей.

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