Производители пива в Японии готовятся к всплеску конкуренции в связи с унификацией налогов на алкогольные напитки

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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Крупнейшие японские пивоваренные компании обновляют свои флагманские продукты и переклассифицируют пивные товары, готовясь к усилению конкуренции после объединения налогов на алкогольные напитки, включая пиво и сопутствующие товары, с 1 октября.

По мнению аналитиков, поскольку изменение налоговой ставки сократит разницу в ценах на пиво, напитки типа хаппосю и напитки типа «пиво третьего вида», ожидается, что спрос снова сместится в сторону пива.

В настоящее время пиво и сопутствующие товары классифицируются на три категории, в основном на основе соотношения содержания солода, при этом пиво имеет самую высокую налоговую ставку.

С 2020 года ставки налогов постепенно пересматриваются. Начиная с 1 октября налог на пиво снизится примерно на 9 йен за банку объёмом 350 миллилитров, а налог на хаппосю и напитки третьего типа увеличится примерно на 7 йен. Ожидается, что эти изменения отразятся на розничных ценах.

Поскольку ожидается, что многие потребители снова начнут пить пиво, компания Asahi Breweries Ltd. обновила свой основной сорт пива Super Dry.

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