في ظل الضغوط المتزايدة بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، كشفت نتائج استطلاع حديث أن حوالي 40% من الأمهات اليابانيات فكّرن في ترك وظائفهن، بل إن بعضهن اتخذن هذه الخطوة بالفعل. فهل تستطيع اليابان الحفاظ على القوى العاملة النسائية في مواجهة هذا التحدي الاجتماعي المتصاعد؟

العمل أم الاستقالة؟

كشف استطلاع للآباء اليابانيين أن العديد منهم فكروا في الاستقالة من وظائفهم أو فعلوا ذلك بالفعل بسبب رعاية الأطفال. أجرى الاستطلاع مزود المعلومات الوظيفية ”ماينافي“ في فبراير 2025، واستهدف 800 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، وهم موظفون بدوام كامل أو موظفون حكوميون ولديهم أطفال دون سن المدرسة الابتدائية.

من بين المشاركين الذين أجابوا بأنهم إما استقالوا من وظائفهم أو فكروا في الاستقالة، كانت النسبة 41.3% من النساء اللواتي يربين طفلهن الثاني أو أكثر، بينما كانت 38% من النساء اللواتي يختبرن الأمومة للمرة الأولى. في المقابل، استقال أو فكر في الاستقالة 33.3% من الرجال الذين لديهم أطفال أكبر سنًا، مقارنة بـ 18% من الرجال الذين ليس لديهم هذه التجربة. بشكل عام، فكر 35% من المشاركين على الأقل في الاستقالة من وظائفهم، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التوازن بين العمل ورعاية الأطفال للرجال والنساء على حد سواء.

عند سؤالهم عما هو ضروري لتحقيق طريقة العمل المثالية أثناء تربية الأطفال، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا بين الرجال والنساء هي الحصول على عطلات نهاية الأسبوع. بالنسبة للنساء، كانت الإجابة الثانية الأكثر شيوعًا هي وجود بيئة عمل تسهل أخذ إجازة أثناء الحمل أو رعاية الأطفال.

كان هناك فرق كبير بين الرجال والنساء في عدد أيام إجازة رعاية الأطفال التي تم الحصول عليها. بينما تمكنت 60% من النساء من أخذ إجازة تزيد عن عام، اضطر حوالي 70% من الرجال إلى أخذ أقل من ثلاثة أشهر. قال حوالي نصف الرجال المشاركين في الاستطلاع إنهم كانوا يرغبون في أخذ إجازة تزيد عن ثلاثة أشهر. تُظهر نتائج الاستطلاع أن هناك فجوة يصعب سدها بين المثاليات والواقع.

مصادر البيانات

استطلاع رعاية الأطفال (باللغة اليابانية) من ماينافي، 2025.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)