غالبًا ما لا تكتفي التقويمات اليابانية الحديثة بعرض الأيام والشهور فحسب، بل تحتفظ في طياتها بعناصر متعددة من التقويم التقليدي العريق. فمن خلال رموز وإشارات خاصة، تعكس هذه التقويمات مفاهيم قديمة عن الحظ والأيام الميمونة وغير الميمونة، لتجمع بين متطلبات الحياة المعاصرة وإرث ثقافي ظل حاضرًا في الوعي الياباني عبر القرون.

يقال إن اليابان وضعت أول تقويم لها في عام 604 استنادا إلى طرق مطورة في الصين وانتشرت عبر شبه الجزيرة الكورية. وعلى مر القرون اللاحقة أصبح السجل التقليدي للعام مليئا بالفعاليات والاحتفالات الموسمية. كانت الشهور في التقويم القمري المتبع سابقا تبدأ عندما يحل قمر جديد، في حين كان اكتمال القمر يمثل منتصف الشهور. ونظرا لأن عدد أيام العام على الدوام كان 354 يوما فقط، كان من الضروري في بعض الأحيان إضافة شهر كبيس.

وعلى الرغم من أن اليابان اعتمدت التقويم الميلادي المعياري في عام 1873، إلا أن الكثير من ملامح تقويمها السابق لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم. لا تزال بعض المهرجانات تقام لتتناسب مع التواريخ التقليدية، وقد تضمن دور طباعة التقويمات تلك المناسبات في منشوراتها.

تقويم يظهر تاريخ 1 مايو/أيار عام 2019 ويتضمن العديد من الملامح التقليدية.

أسماء العصور

تستخدم اليابان نظامها الخاص بأسماء العصور للإشارة إلى السنين إلى جانب التقويم المعياري الدولي. فعلى سبيل المثال، كان عام 2018 أيضا عام ’’هييسي 30‘‘ أي السنة رقم 30 من هييسي (1989–2019). استحدث هذا النظام في عام 645، وبلغ عدد أسماء العصور في المجمل 248 اسما. يذكر أنه منذ عام 1868 أصبح يستخدم اسم عصر واحد مع كل إمبراطور، لكن تاريخيا كانت أسماء العصور تتغير بشكل أكثر تكرارا.

ومع اعتلاء الإمبراطور ناروهيتو العرش في 1 مايو/أيار عام 2019، تغير اسم العصر ليصبح ”ريوا“. هذا يعني أنه في حين أن الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من عام 2019 كانت من عصر هييسي 31، أصبحت الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول من نفس العام من عصر ريوا 1. يذكر أنه بعد الإعلان عن اسم العصر الجديد في 1 أبريل/نيسان، بدأت بعض دور النشر بيع التقاويم الخاصة بهذا العام بعد أن أدرجت اسم ريوا فيها.

إيتو: حيوانات البروج

تشكل الحيوانات التي ترمز إلى البروج أو ”إيتو“ دورة تمتد 12 عاما. جاء النظام في الأصل من الصين وانتشر بعد ذلك في بلدان أخرى في المنطقة، مع اختلافات طفيفة في الحيوانات المستخدمة. ففي اليابان يكون ترتيب حيوانات البروج كالتالي: فأر، ثور، نمر، أرنب، تنين، ثعبان، حصان، خروف، قرد، ديك، كلب، وخنزير بري. وتحتوي بطاقات التهنئة بالعام الجديد على رسوم توضيحية وصور للحيوان الذي يمثل السنة.

أسماء الشهور التقليدية

أعطيت الشهور الـ12 في التقويم التقليدي لليابان أسماء غير رسمية، والتي لا تزال تُرى أحيانًا حتى اليوم. يبدأ كل منها في وقت متأخر عن ما يماثلها في التقويم الميلادي، فعلى سبيل المثال يبدأ الشهر الأول في أواخر يناير/كانون الثاني أو في فبراير/شباط. وعلى الرغم من أن الارتباطات الموسمية الأصلية التي تقف وراء بعض الأسماء لا تتطابق تماما مع النظام الحالي، إلا أنه ليس من غير المألوف ظهورها في التقويمات، كما هو الحال مع اسم ”ساتسوكي“ لشهر مايو/أيار مثلما هو موضح في الصورة أعلاه.

الشهر الاسم التقليدي المعنى الأصلي 1 睦月 (موتسوكي) شهر التئام أفراد الأسرة بمناسبة العام الجديد. 2 如月 (كيساراغي) شهر مواجهة البرد بارتداء ثياب مناسبة. 3 弥生 (يايوي) شهر تجدد نمو النباتات. 4 卯月 (أوزوكي) شهر إزهار شجيرات الدوتزيا. 5 皐月 (ساتسوكي) شهر غرس شتلات الأرز. 6 水無月 (مينازوكي) شهر المياه، حيث يغمر المزارعون حقول الأرز بالمياه. 7 文月 (فوميزوكي) شهر نضج محاصيل الأرز. 8 葉月 (هازوكي) شهر تساقط أوراق الأشجار. 9 長月 (ناغاسوكي) شهر بدء ازدياد طول ليالي الأيام. 10 神無月 (كانّازوكي) شهر بلا آلهة، حيث يقال إن آلهة اليابان ’’كامي‘‘ تجتمع في معبد إيزومو تايشا بمحافظة شيماني، وهو يدعى كاميرايزوكي ’’شهر الآلهة‘‘. 11 霜月 (شيموتسوكي) شهر الصقيع 12 師走 (شيواسو) شهر انشغال الكهنة في التحضير للعام الجديد

مهرجانات سيكّو الخمسة

”سيكّو“ الخمسة هي مهرجانات موسمية تقام في أيام تعتبر ميمونة. في 7 يناير/كانون الثاني ”جينجيتسو نو سيكّو“ يأكل الناس ”ناناكوسا-غايو (عصيدة الأرز المحضرة بسبعة خضروات وأعشاب)“ والتي ارتبطت تقليديا بالصلاة من أجل وفرة الحصاد والصحة الجيدة في العام المقبل. 3 مارس/آذار ”مومو نو سيكّو“ هو مهرجان ”هيناماتسوري“ للاحتفال بالبنات، و 5 مايو/أيار ”تانغو نو سيكّو“ هو يوم الأولاد، وإن كانت العطلة القومية حاليا تُعرف باسم يوم الأطفال. في 7 يوليو/تموز هناك ”تاناباتا“ أو مهرجان النجوم حيث من الشائع كتابة الأمنيات على ورق ملون وتعليقها للعرض. وفي 9 سبتمبر/أيلول هناك ”تشويو نو سيكّو“ وهو الأقل شهرة بين هذه المهرجانات حيث عادة يتم تزيين المعابد بالأقحوان.

دميتان معروضتان بمناسبة مهرجان هيناماتسوري في 3 مارس/آذار.

24 سيكّي: الفصول الفرعية

يتم تقسيم فصول السنة في التقويم الصيني إلى 24 ”سيكّي“، وقد انتقل هذا النظام إلى اليابان مع إدخال بعض التعديلات عليه. وكان المزارعون في أحد الأوقات يشيرون إلى هذه الأقسام عند التخطيط للأنشطة الزراعية. قد تختلف التواريخ في التقويم الميلادي بيوم حسب السنة. كما استحدثت اليابان تقويما يتشعب فيه كل من الأقسام الـ24 إلى ثلاثة ”كو“ لينجم عن ذلك ما مجموعه 72 فصلا صغيرا.

الفصل تاريخ سيكّي المعنى الربيع 4–18 فبراير/شباط 立春 (ريشّون) بداية الربيع 19 فبراير/شباط – 5 مارس/آذار 雨水 (أوسوي) مياه الأمطار 6-20 مارس/آذار 啓蟄 (كيئيتشيتسو) استيقاظ الحشرات 21 مارس/آذار – 4 أبريل/نيسان 春分 (شونبون) الاعتدال الربيعي 5–19 أبريل/نيسان 清明 (سييميي) نقي وصاف 20 أبريل/نيسان – 4 مايو/أيار 穀雨 (كوكوؤ) أمطار الحبوب الصيف 5–20 مايو/أيار 立夏 (ريكّا) بداية الصيف 21 مايو/أيار – 5 يونيو/حزيران 小満 (شومان) المحاصيل أقل نضجا 6–20 يونيو/حزيران 芒種 (بوشو) بذور وسنابل الحبوب 21 يونيو/حزيران – 6 يوليو/تموز 夏至 (غيشي) الانقلاب الصيفي 7–22 يوليو/تموز 小暑 (شوشو) حرارة أقل 23 يوليو/تموز – 7 أغسطس/آب 大暑 (تايشو) حرارة أكبر الخريف 8–22 أغسطس/آب 立秋 (ريشّو) بداية الخريف 23 أغسطس/آب – 7 سبتمبر/أيلول 処暑 (شوشو) حرارة مقبولة 8–22 سبتمبر/أيلول 白露 (هاكورو) ندى أبيض 23 سبتمبر/أيلول – 7 أكتوبر/تشرين الأول 秋分 (شوبون) الاعتدال الخريفي 8–22 أكتوبر/تشرين الأول 寒露 (كانرو) ندى بارد 23 أكتوبر/تشرين الأول – 6 نوفمبر/تشرين الثاني 霜降 (سوكو) تساقط الصقيع الشتاء 7–21 نوفمبر/تشرين الثاني 立冬 (ريتّو) بداية الشتاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني – 6 ديسمبر/كانون الأول 小雪 (شوسيتسو) ثلج أقل 7–21 ديسمبر/كانون الأول 大雪 (تايسيتسو) ثلج أكثر 22 ديسمبر/كانون الأول – 4 يناير/كانون الثاني 冬至 (توجي) الانقلاب الشتوي 5–19 يناير/كانون الثاني 小寒 (شوكان) برودة أقل 20 يناير/كانون الثاني – 3 فبراير/شباط 大寒 (دايكان) برودة أكبر

روكويو: أيام الحظ

”روكويو“ هو تسلسل متكرر مدته ستة أيام مطبوع على بعض التقويمات يشير إلى اليوم إن كان ميمونا أم لا، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة مثل حفلات الزفاف والجنازات.

التفسير النمطي لأيام روكويو

先勝 (سينشو) يوم جيد للتصرف بسرعة. فترة الصباح تكون ميمونة ولكن بعد الظهر غير مواتية. 友引 (توموبيكي) اليوم صالح للمناسبات السعيدة، ولكن يجب تجنب الجنائز. 先負 (سينبو/ساكيماكي) من الأفضل أن تتصرف بهدوء في هذا اليوم. الحظ في فترة الصباح سيئ، لكن فترة ما بعد الظهر ميمونة. 先負 (بوتسوميتسو) اليوم بشكل عام مشؤوم، ولكن لا بأس بإجراء الجنازات والطقوس البوذية. 大安 (تايأن) اليوم بشكل عام ميمون وهو مناسب لحفلات الزواج على وجه الخصوص 赤口 (شاكو) يوم مشؤوم ولا سيما فيما يتعلق بالاحتفالات. فترة الظهيرة فقط تعتبر مبشرة بالخير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)