لا يوجد تخلي عن العرش في قانون البيت الإمبراطوري

أفادت وسائل الإعلام المحلية في اليابان يوم ١٣ يوليو/ تموز عن نية الإمبراطور الحالي أكيهيتو التنازل عن العرش أثناء حياته لولي العهد ناروهيتو. فقد قالت المعلومات القادمة من وكالة البلاط الإمبراطوري وغيرها من المسؤولين الحكوميين أن جلالة الإمبراطور قد أعرب عن رغبته في التخلي عن العرش الإمبراطوري خلال السنوات القليلة المقبلة.

لكن القانون الذي يحدد النظام الإمبراطوري أو ما يطلق عليه في اليابان ”قانون البيت الإمبراطوري“، لا يوجد به نص خاص بتخلي الإمبراطور عن العرش، لذلك فهناك ضرورة في أن تتم مراجعة التشريعات الخاصة بالبيت الإمبراطوري وإصدار تشريع خاص حتى يتمكن الإمبراطور من التخلي أو التنازل عن العرش أثناء حياته. وقد أخبرت وسائل الإعلام المحلية حول هذا الموضوع (صحيفة ماينتشي) ”إن الحكومة تحترم وتقدر بالفعل رغبة جلالة الإمبراطور، وقد بدأت مناقشة التشريعات المطلوبة من قبل مكتب رئيس الوزراء“.

لكن من ناحية أخرى ووفقا لصحيفة أساهي شيمبون فقد صرح عدد من مسؤولي وكالة البلاط الإمبراطوري ”لم ندرس بعد أي خطوات عملية لتنفيذ رغبة الإمبراطور. رغبة جلالة الإمبراطور أمر والحديث عن إمكانية تحقيق تلك الرغبة من عدمه أمر آخر“. وقالوا ”هناك بعض الأشخاص في العائلة الإمبراطورية يتخذون موقفا حذرا تجاه تخلي وتنازل الإمبراطور عن العرش خلال حياته“، كما أشارت نفس الصحيفة إلى العقبة الصعبة التي تتمثل وجوب تعديل قانون البيت الإمبراطوري.

تخفيف عبء المسؤوليات العامة عن الإمبراطور

يبلغ صاحب الجلالة الآن ٨٢ عاما. وقد خضع لجراحة لتغيير الشرايين التاجية للقلب في عام ٢٠١٢، ولكنه لا يزال يقوم حتى الآن بواجباته الوطنية والمحددة وفقا للدستور الياباني، كما يقوم بالزيارات الرسمية داخل وخارج البلاد وغيرها، ويواصل العمل على العديد من ملفات الخدمة العامة. وقد قامت وكالة البلاط الامبراطوري منذ عدة سنوات بإلغاء كلمة الإمبراطور في المحافل الرسمية، وتم تخفيف العبء عن كاهل جلالته عن طريق تضييق حدود استقباله لكبار الشخصيات الأجنبية.

يحدد الدستور الياباني وقانون البيت الإمبراطوري أنه في حالة تعذر قيام الإمبراطور بواجباته لأسباب صحية يصبح ولي العهد أو الإمبراطورة أو أحد أفراد البيت الإمبراطوري ”وصيا“ على العرش، ويقوم بواجبات الإمبراطور بالنيابة عنه أو كممثل له. ففي الماضي وبسبب تعرض الإمبراطور تايشو في السنوات الأخيرة من حياته للمرض والوعكات الصحية بشكل متكرر، فقد أصبح الإمبراطور شووا الذي كان وليا للعهد آنذاك وصيا على العرش.

وقد قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في هذا الصدد أن الإمبراطور يعتقد أنه ”يجب على من يتقلد هذا المنصب الشرفي والذي يعد رمز البلاد وفقا للدستور أن يكون قادرا على القيام بواجباته“، وإن جلالته يتمنى عدم البقاء في مكانه خلال السنوات القادمة خاصة وقد قلت حدود مشاركاته في الخدمة العامة إلى حد كبير وأصبح هناك من ينوب عنه في العديد من الفعاليات.

وفي حال تنازل الإمبراطور سيعتلى الأمير ناريهيتو البالغ من العمر ٥٦ عاما العرش رسميا كإمبراطور جديد لليابان.

(صورة العنوان : قبل زيارة بالاو، الإمبراطور والإمبراطورة أثناء إلقاء كلمة في صالة كبار الزوار في المطار بتاريخ ٨ أبريل/ نيسان ٢٠١٥، مطار هانيدا، طوكيو. الصورة من جيجي برس.)