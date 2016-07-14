Отсутствие правил передачи титула

Многие японские СМИ 14 июля 2016 года сообщили о намерении императора передать титул наследному принцу. В качестве информации из Управления императорского двора Японии и от людей, близких к правительству, говорилось, что император «надеется в ближайшие несколько лет передать титул».

Поскольку в Законе об Императорском доме отречение от титула не предусмотрено, для осуществления отречения необходимо пересмотреть этот закон или создать другой именно для таких случаев. Японские масс-медиа говорят, будто бы «правительство уважает волю императора и в резиденции премьер-министра уже обсуждаются необходимые изменения в законодательстве» («Майнити симбун»).

С другой стороны, «Асахи симбун» пишет, что несколько руководящих работников Управления императорского двора сказали о том, что «Управление императорского двора совершенно не обсуждает (конкретные способы отречения). Желания императора и возможность их осуществления – разные вопросы». Также газета указывает, что «кое-кто из приближённых к императорскому дому с осторожностью относится к прижизненному отречению», и что существуют серьёзные препятствия для изменения законов.

В последние годы с возрастом снижается официальная нагрузка

Сейчас императору 82 года. В 2012 году он перенёс операцию по шунтированию коронарной артерии, но продолжает исполнять множество официальных обязанностей, в том числе осуществляет государственные дела, предусмотренные Конституцией, совершает зарубежные визиты. Несколько лет назад Управление императорского двора избавило его от произнесения речей на некоторых мероприятиях, уменьшает количество встреч с иностранными гостями и другими способами старается облегчить официальную нагрузку.

Согласно Конституции и Закону об Императорском доме, в том случае, если по состоянию здоровья император не способен исполнять свои обязанности, то наследный принц, императрица или другой член императорского дома становится регентом (сэссё) и исполняет эти обязанности вместо него. Императору Тайсё (Ёсихито) в последние годы жизни нездоровилось, и регентом был наследный принц Хирохито, ставший впоследствии императором Сёва.

В этой связи общественная телерадиокомпания NHK сообщила: «Император считает, что титул должен носить тот, кто в полной мере может исполнять обязанности символа, определённые Конституцией, и не желает оставаться императором, когда с возрастом ему приходится сильно уменьшать официальную нагрузку и назначать исполняющих обязанности вместо себя».

Если передача титула состоится, то с момента отречения название годов правления (Хэйсэй) изменится.

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Фотография к заголовку: императорская чета во время произнесения речи в зале для приёма почётных гостей аэропорта перед отправлением с визитом на Палау (Нарита, 8 апреля 2016 г. Фотография сделана по поручению Jiji Press)