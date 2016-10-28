تشتهر اليابان ألعاب الفيديو من نينتندو ثري دي إس حتى سوني بلاي ستيشن ٤. ولكن ليس تلك الألعاب التكنولوجية فقط بل تمتلك اليابان أيضاً تقاليد عريقة في اللعب والألعاب التقليدية التي أحبها الأطفال في اليابان لعدة قرون. نقدم لكم هنا خمسة من أشهر الألعاب التقليدية على المدى الطويل.

كينداما Kendama

الكينداما هي النسخة اليابانية الأكثر تعقيداً من لعبة الكرة والكوب التقليدية حيث يمكن للاعبين اللجوء إلى طرق مختلفة لالتقاط الكرة، سواء بوضعها في واحدة من الأكواب (الأسطح المجوفة) الثلاثة مختلفة الحجم أو على المسمار الخشبي الموجود في رأس المقبض. في الواقع هناك حيل لا نهاية لها للاعب المحترف. وينبع اسم اللعبة من كين، ”السيف“ أو المقبض، والتاما، وتعني ”الكرة“.

كاروتا Karuta

هناك أنواع كثيرة من أوراق اللعب يشار إليه باسم كاروتا في اليابان، ولكن ألعاب الأطفال عادة ما تكون قائمة على الكتابة المقطعية كانا. يتم وضع رزمة الأوراق المصورة على الأرض عشوائياً بينما يقرأ بصوت عال أوراق رزمة الكلمات المطابقة للصور، التي عادة ما تكون على شكل أشعار أو عبارات تبدأ بأحرف كانا. اللاعبون يجلسون حول الأوراق في سباق للاستيلاء على ورقة اللعب المطابقة للكلمات المنطوقة.

كوكيشي Kokeshi

صنعت هذه الدمى الخشبية المميزة بأجسامها الأسطوانية في الأصل من قبل حرفيي الأخشاب في منطقة توهوكو في شمال اليابان. هناك ١٠ تصاميم إقليمية قياسية، وكثير منها تقترن بمنتجعات الينابيع الساخنة حيث تم بيعها لأول مرة هناك. أشكالها الجميلة وأناقتها المعتدلة تجعل لها شعبية بين الهواة.

داروما أوتوشي Daruma otoshi

يعرف مؤسس طريقة الزن البوذية، بودهيدهارما، باسم داروما باللغة اليابانية ويظهر في هذه اللعبة التي تدعى ”سقوط داروما“ أو داروما أوتوشي. قواعد اللعبة بسيطة جدا: يتم باستخدام المطرقة الخشبية ضرب القطع واحدة تلو الأخرى من الأسفل إلى الأعلى. ولكن من الصعب إتمام العملية دون انهيار الشيء برمته وبالتالي تحقيق نتيجة خاسرة. شاهد مقطع الفيديو أعلاه لمثال على توجيه ضربة ناجحة بالحركة البطيئة.

هانيتسكي Hanetsuki

لعبة إلى حد ما مشابهة للبدمنتون أو تنس الريشة، وقد لعبت عادة من قبل الفتيات في رأس السنة الجديدة. هانيتسوكي تتطلب اثنين من المضارب الخشبية (hagoita) وريشة. لا يوجد شبكة، ولكن يوضع تقليديا على وجوه هؤلاء الذين لا يستطيعون إصابة الهدف (الريشة) علامة بالحبر، وهناك اعتقاد قديم يقول إنه كلما طال تبادل الريشة في الهواء واستمرار اللعب، كلما ازدادت مناعة الاعبين ضد البعوض في العام المقبل.

الصورة مقدمة من:

كينداما: Rambalac

كاروتا: Laura Tomàs Avellana

كوكيشي: Raizo

هانيتسوكي: Wikimedia Commons

صورة العنوان: مطبوعة لكيكوكاوا إيشين يعتقد أنها أنجزت في العقد الأول من القرن التاسع عشر تصور مضارب hagoita والريشة المستخدمة في لعبة هانيتسوكي. من مجموعة متحف ريجكس أمستردام الفنية. مقدمة من Wikimedia Commons.