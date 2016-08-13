Япония знаменита своими игровыми платформами – Nintendo 3DS, Playstation 4 компании Sony и другими. Впрочем, здесь существует и долгая традиция создания обычных игрушек, которыми забавлялись японские дети на протяжении столетий. Здесь мы представим пять игрушек, сохранивших популярность до наших дней.

Кэндама

Это японский вариант бильбоке, в котором сложность увеличена за счёт расширения количества способов поймать шар – в одну из трёх разных по размеру чашечек и на штырь на конце рукоятки. Название происходит от слов кэн, «меч», и тама, «шар».

Карута

В Японии есть множество карточных игр, в названии которых есть слово карута. Игры, предназначенные для детей, обычно используют знаки слоговой азбуки кана. Одна колода с картинками и буквами раскладывается на полу, а с другой, на которой написаны стихи или фразы, начинающиеся с этой буквы, читают написанное. Сидящие вокруг карт игроки стараются первыми схватить карту, которая соответствует услышанному тексту.

Кокэси

Эти особенные японские куклы с цилиндрическим туловищем ведут своё происхождение из северо-восточного региона Тохоку. Существует 10 основных региональных разновидностей этих кукол, некоторые из которых ассоциируются с курортами на горячих источниках, где их начали продавать. Их изящный минималистический дизайн привлекает коллекционеров.

Дарума отоси

Монах Боддхидхарма, которого считают основателем дзэн-буддизма, в Японии известен как Дарума, и его образ использован в этой игре, название которой переводится как «Урони Даруму». Правила очень просты – нужно молоточком выбивать из-под Дарумы деревянные плашки, начиная с самой нижней, но это само по себе не так уж легко, и если столбик с Дарумой упадёт, то игрок проигрывает. Видео показывает, как в замедленной съёмке выглядит правильный удар.

Ханэцуки

Игра напоминает бадминтон, традиционно в неё играют девочки на Новый год. В игре используются деревянные дощечки хагоита и волан. Сетки нет, и той участнице, которая упустит волан, ставят на лице отметку тушью. По старинному поверью, чем дольше волан не падает, тем меньше будут участницам досаждать комары в наступившем году.

Кэндама

Rambalac

Карута: Laura Tomàs Avellana

Кокэси: Raizo

Ханэцуки: Wikimedia Commons

Фотография к заголовку: Гравюра Кикукавы Эйсина, предположительно 1810-х годов, на которой изображены дощечка хагоита и волан для игры в ханэцуки. Коллекция Rijksmuseum Amsterdam, источник: Wikimedia Commons.

(Статья на английском языке опубликована 13 июля 2016 г.)