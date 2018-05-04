Japón es hoy popular por sus videoconsolas como la Nintendo Switch o la Playstation 4. No obstante, el país cuenta también con una rica tradición de juguetes y juegos convencionales que han hecho las delicias de los niños y niñas de la nación durante siglos. Aquí les mostramos cinco longevos juguetes de gran popularidad.

Kendama

La versión japonesa del juguete conocido en el mundo hispanohablante como balero, emboque o boliche (entre otros nombres) gana en dificultad a través de las diferentes formas en las que los jugadores pueden tomar la bola, ya sea en una de sus tres copas de tamaños diferentes o el pico en uno de los extremos. De hecho, hay innumerables trucos para los más expertos. Su nombre viene de la palabra ken, la “espada” o empuñadura, y tama, la bola.

Karuta

Hay muchos tipos de juegos de cartas que se conocen como karuta en Japón, pero los juegos de niños se basan típicamente en el silabario kana. Sobre el suelo se extienden las cartas de una baraja compuesta por dibujos, y hay otra baraja compuesta de palabras que coinciden con esos dibujos, normalmente poemas o frases que comienzan con cada uno de los kana, que se lee en voz alta. Los jugadores se sientan alrededor de las cartas colocadas sobre el suelo y tratan de capturar la carta que coincide con las palabras que han sido pronunciadas.

Kokeshi

Estas peculiares muñecas de madera de cuerpos cilíndricos fueron creadas originalmente por trabajadores de la madera de Tōhoku, en el norte de Japón. Hay 10 diseños regionales estándar, muchos de ellos asociados a los establecimientos de aguas termales en los que se vendieron por primera vez. Su elegancia minimalista las ha convertido en objetos populares entre los coleccionistas.

Daruma otoshi

El fundador del budismo Zen, Bodhidharma, es conocido como Daruma en Japón y es el protagonista de este juego de “tirar al daruma”. Las reglas son bien sencillas: hay que golpear las piezas una a una con una pequeña maza de abajo a arriba. Resulta muy complicado completar este juego sin tirar toda la torre y terminar perdiendo. En el vídeo de arriba pueden ver un ejemplo en cámara lenta de un afortunado golpe de maza.

Hanetsuki

Este juego se parece un poco al bádminton y lo jugaban normalmente las niñas durante Año Nuevo. El hanetsuki requiere de dos raquetas o paletas de madera (hagoita) y un volante. No hay red, pero los que fallaban un golpe veían tradicionalmente su cara marcada con tinta. Antiguamente se creía que cuanto más tiempo estuviese el volante en el aire, mayor sería la protección que tendrían las jugadoras ante los mosquitos durante el nuevo año.