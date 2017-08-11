ظهرت أجهزة طهي الأرز اليابانية لأول مرة في اليابان عام 1955، ومنذ ذلك الحين شهدت تطوراً هائلاً، محدثةً ثورة في طريقة إعداد الأرز اللذيذ والساخن. من الطبيعي أن يركز المطورون على تحسين تحضير أرز السوشي الدبق، الغذاء الأساسي في اليابان. ومع ذلك، فإن السر وراء هذه الأجهزة يثير فضول الكثيرين. لقد استطاعت مجموعة من الخبراء والمحترفين في تذوق الأطعمة إثبات أن أجهزة طهي الأرز ليست مجرد أدوات لتحضير الأرز فحسب، بل يمكنها أيضاً إبداع العديد من الوصفات والأطباق الأخرى، مما يبرز مدى تنوعها وإبداعها في عالم الطهي.

تعد كعكة البان كيك واحدة من الأمثلة المثيرة للإعجاب على مرونة استخدام أجهزة طهي الأرز. عادةً ما يتم تحضير البان كيك على شواية ساخنة وتقدم مع شراب القيقب والزبدة. ولكن، عند استخدام جهاز طهي الأرز لصنع البان كيك، يتحول الخليط إلى كعكات دائرية ورقيقة ذات مذاق شهي للغاية.

إن البحث على الإنترنت، وخاصةً باللغة اليابانية، سيكشف عن عدد كبير من المدونات والمواقع التي تقدم وصفات متنوعة يمكن إعدادها باستخدام جهاز طهي الأرز. هذه الوصفات تتنوع من الأطباق الرئيسية إلى الحلويات، مما يبرز قدرات هذا الجهاز على الإبداع والتنوع في عالم الطهي. فيما يلي، سنقدم ثلاث وصفات لتحضير كعك البان كيك باستخدام جهاز طهي الأرز، مما يوضح كيف يمكن لهذا الجهاز أن يتعدى مجرد طهي الأرز إلى إعداد أطباق شهية ومتنوعة.

مجرد أساسيات

إعداد بان كيك سهل التحضير لا يتطلب أكثر من القدرة على اتباع التعليمات الموجودة على خلفية علبة مسحوق البان كيك فقط. حيث يتم خفق كل المكونات معا بشكل جيد حتى تختفي الكتل السميكة تماما، ثم يتم تفريغ المحتوى في جهاز الطهي (فقط قم أولاً بدهن الحلة الداخلية بقليل من الزيت)، اضغط زر التشغيل واسترخي على الكرسي مستمعا بالرائحة الذكية التي تفوح من الجهاز في غضون دقائق معدودة.

استغرق إعداد البان كيك حوالي عشرون دقيقة (استخدمنا خاصية الإعداد السريع في الجهاز) وكانت النتيجة مذهلة، نوصي بإعداد عجينة واحدة (ما يكفي لعمل قطعتين أو ثلاثة من الكعكات المحلاة العادية) وذلك لضمان نضج الكعكة بالكامل. وللباحثين عن المغامرة في فن الطهي ممن يرغبوا في إعداد عجينة مزدوجة أو عجينة كبيرة الحجم، فيجدر التنويه إلى أنه قد تبدر الحاجة إلى تشغيل جهاز الطهي على دورة التشغيل البطيئة أو الأطول.

مكونات فطائر البان كيك الاعتيادية

150 غرام من مسحوق البان كيك

بيضة واحدة

100 مل من الحليب

إعداد بان كيك في جهاز طهي الأرز يعد أمراً بسيطا، ما عليك إلا خلط المكونات والضغط على زر بدء التشغيل.

قليل من الشراب المركز مع البان كيك يعطي مذاقا خاصا.

الشاي الأخضر طعم من عالم آخر

ولإضفاء المذاق الياباني الأصيل على البان كيك فما عليك إلا إضافة مزيداً من مسحوق الشاي الأخضر الياباني (ماتشا). فهو لا يكسب المنتج النهائي لون مبهج فحسب، ولكنه يغمر الطعام برائحته الذكية وطعمه الطازج.

لإعداد البان كيك الممزوج بالماتشا، اتبع التعليمات الخاصة بطريقة إعداد البان كيك الاعتيادية، وتذكر إضافة الماتشا وزبدة مذابة أثناء عملية الخلط.

مكونات البان كيك بالماتشا

150 غرام من مسحوق البان كيك

بيضة واحدة

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة (مذابة)

100 مل من الحليب

نقوم بتغطية البان كيك بنكهة الماتشا بالسكر الناعم المخفوق أو مع عجينة الفاصوليا الحمراء، أو أية إضافات أخرى والتي بدورها سوف تضفي حتماً مذاقاً خاصاً مع عجينة الشاي الأخضر.

سيبهرك ما يمكن أن تصنعه بشرائح الموز

كعكة البان كيك بشرائح الموز سهلة التحضير هذه تكون طرية للغاية، غنية برائحة ذكية ونكهة شهية والتي قد لا يمكن تصديق أنها تم إعدادها فقط في جهاز طهي الأرز.

لإعدادها نقوم برص شرائح الموز في أسفل حلة طهي الأرز ثم نضيف طبقة من الزبدة المذابة. وفي وعاء الخلط نقوم بضرب البيض حتى يصبح رغوي ثم نخلطه برفق مع المكونات الأخرى. نصب الخليط على الموز والزبدة ونحكم غمر الجزء السفلي من الحلة للتأكد من أن كل شيء مضبوط بعناية.

مكونات كعكة البان كيك بشرائح الموز

150 غرام من مسحوق خلطة البان كيك

بيضة واحدة

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة (مذابة)

نصف موزة (مقطعة شرائح)

110 مل من الحليب

ما أن تجهز، اقطع وتذوق واستمتع بأية إضافات من اختيارك (صوص الشكولاتة كان اختيارنا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)