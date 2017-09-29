La primera arrocera automática, o suihanki, apareció en Japón en 1955. Desde entonces este revolucionario electrodoméstico ha evolucionado hasta convertirse en un cada vez más perfecto bol de arroz (gohan) recién hecho. Es obvio que los desarrolladores japoneses de estas máquinas han dado prioridad al blanco y glutinoso alimento esencial del país. La curiosidad, sin embargo, ha llevado a un pequeño grupo de piratas gastronómicos a demostrar al mundo que se puede hacer mucho más que arroz cocido con esta maravilla de la cocina.

Un ejemplo significativo son los humildes pancakes, un dulce que suele hacerse sobre una plancha o sartén caliente y se sirve con un montón de sirope de arce y mantequilla. Cuando se prepara en una arrocera, no obstante, este dulce típico del desayuno se transforma en una esponjosa esfera perfecta para comer: lo que los japoneses llaman un hotto kēki.

Una rápida búsqueda en internet en japonés nos descubre un sorprendente número de artículos en blogs y recetas con diferentes variedades de esta delicia preparada en el suihanki. A continuación, les ofrecemos tres de las recetas que demuestran la capacidad de las arroceras para preparar pancakes.

Bon appétit, o deberíamos decir “meshiagare!”.

Empecemos por lo básico

Para preparar un pancake normal no hace falta más que la capacidad para seguir las instrucciones en el dorso de un paquete de mezcla para pancakes. Remueve todos los ingredientes mezclados hasta que no queden grumos, vierte esta mezcla en la arrocera (previamente impregnada de un poco de aceite), pulsa el botón de comenzar y siéntate a esperar que el dulce aroma del pancake inunde la habitación.

El pancake que preparamos en Nippon.com tardó 20 minutos en cocinarse (utilizamos la opción de velocidad hayadaki, 早炊き) y quedó perfecto. Recomendamos preparar una sola tanda (suficiente para unas dos o tres crepes) para asegurar que el pancake queda cocinado en su totalidad. Los cocineros más atrevidos que deseen servir una tanda doble o mayor deben tener en cuenta que necesitarán poner la arrocera en un programa más lento o por más tiempo.

Pancakes normales

150g de mezcla para pancakes

1 huevo

100ml de leche

Preparar un pancake en una arrocera es tan sencillo como mezclar los ingredientes y pulsar el botón de inicio.

Voilà, la perfección hecha pancake.

Un matcha celestial

Impregnar los pancakes de cierto estilo culinario japonés es tan sencillo como añadir una generosa cantidad de té verde en polvo. El matcha no solo dota al producto final de un bonito color, también nos deleita con su inconfundible sabor y aroma.

Para prepararlo tan solo deben seguir las instrucciones del pancake normal, recordando añadir matcha y mantequilla derretida durante el proceso de mezcla.

Pancakes de matcha

150g de mezcla para pancakes

1 huevo

1 cucharada de mantequilla (derretida)

100ml de leche

2 cucharadas de matcha en polvo

Cubrimos nuestro pancake de matcha con azúcar en polvo, pero también se pueden utilizar otros aderezos como nata batida, anko (pasta de judía roja) u otros ingredientes que vayan bien con el té verde.

Plátanos y mucho más

Este pancake con plátano es tan esponjoso, aromático y sabroso que a uno le cuesta creer que fue preparado en una arrocera.

Para prepararlo, hay que colocar rodajas de plátano en el fondo del bol de la arrocera y ponerle encima una capa de mantequilla derretida. En otro bol, se bate un huevo hasta que quede espumoso, y luego se mezclan suavemente el resto de los ingredientes. A continuación, se vierte la mezcla sobre el plátano y la mantequilla, y se dan unos toques firmes a la parte inferior del bol para asentar todo perfectamente.

Pancakes de plátano

150g de mezcla para pancakes

1 huevo

2 cucharadas de mantequilla (derretida)

1/2 plátano (en rodajas)

110ml de leche

Una vez cocinado se puede cortar y servir con cualquier aderezo (nosotros lo probamos con chocolate).

(Traducido al español del original en inglés.)