Первая автоматическая рисоварка суйханки появилась в Японии в 1955 году. С тех пор эти бытовые приборы развивались, чтобы приготовить рис так, чтобы он лучше соответствовал взыскательному вкусу жителей Японии. Само собой, производители в первую очередь ориентировались на белый клейкий японский рис, но при этом небольшая группа гастрономических авантюристов сумела показать миру, что эти шедевры кулинарной техники способны на большее, чем просто приготовить рис.

Одним из примечательных блюд, которые можно приготовить в рисоварке, являются оладьи. Обычно их жарят на сковороде и подают с маслом или кленовым сиропом, однако в рисоварке тесто для оладий превращается в пушистый «горячий пирог» – хотто кэки.

Даже недолгий поиск в Интернете покажет невообразимое количество публикаций в блогах и вебсайтов с рецептами, в которых указаны различные варианты пирогов для суйханки. Ниже мы приводим три рецепта «горячего пирога» в рисоварке.

Приятного аппетита! О-мэсиагарэ!

Самый простой рецепт

Чтобы приготовить нормальный «горячий пирог», достаточно просто следовать инструкции на обороте упаковки смеси для пирога. Размешайте ингредиенты до исчезновения комков, слегка смажьте ёмкость рисоварки жиром, влейте смесь, нажмите кнопку «Старт», сядьте и наслаждайтесь ароматом, который распространяется вокруг.

В офисе Nippon.com приготовление пирога заняло около 20 минут (мы использовали режим быстрого приготовления хаядаки, 早炊き) и результат нам понравился. Мы рекомендуем сделать одну порцию (примерно объёмом на две-три сковороды оладий, если их готовить обычным способом), чтобы быть уверенным в том, что ваш пирог пропечётся. Если кому-то захочется попробовать приготовить, например, двойную порцию, то следует иметь в виду, что режим рисоварки лучше переключить на более медленный, или готовить на этом же, но дольше.

Стандартный пирог

150 г смеси для оладий

1 яйцо

100 мл молока

Для приготовления «горячего пирога» в рисоварке достаточно смешать ингредиенты и нажать кнопку «Старт»

Пирог готов!

Пирог с зелёным чаем маття

Придать пирогу особой японской экзотики несложно – достаточно добавить в смесь немного порошкового чая маття. Он не только придаст блюду цвет, но и добавит своеобразия его вкусу и запаху.

Чтобы приготовить такой пирог, просто следуйте инструкции и добавьте в смесь маття топлёное масло.

Пирог с маття

150 г смеси для оладий

1 яйцо

1 ст. л. топлёного масла

100 мл молока

2 ст. л. порошка маття

Мы посыпали пирог сахарной пудрой, но для вашего зелёного пирога подойдут и взбитые сливки, и анко (паста из сладких бобов), и многие другие добавки.

Бананы и прочие изыски

Этот банановый пирог готовится очень просто, и трудно поверить, что он сделан в рисоварке.

Для того, чтобы приготовить банановый пирог, выстелите дно рисоварки нарезанным бананом и полейте топлёным маслом. В миске взбейте яйцо с другими ингредиентами для придания тесту лёгкости. Вылейте его на бананы и масло, несколько раз хлопните по дну ёмкости, чтобы тесто село, куда нужно.

Банановый пирог

150 г смеси для оладий

1 яйцо

2 ст. л. топлёного масла

1/2 банана

110 мл молока

Когда пирог готов, разрежьте его и полейте чем вы хотите – мы для своего пирога выбрали шоколадную поливку.

(Статья на английском языке опубликована 22 июля 2017 г.)