عقد من الرصد الدقيق للتغيرات العالمية

في أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2017، احتلت طوكيو المرتبة الثالثة كأكثر المدن الجاذبة في العالم، وذلك اعتمادا على أساس قدرتها في جذب الأفراد والمؤسسات الإبداعية. حيث يصنف مؤشر المدن العالمية الأكثر نفوذا، والذي نشرته مؤسسة موري التذكارية، 44 مدنية رئيسية لعام 2017. وهذا هو العام العاشر لهذا التصنيف.

ويتم تسجيل المدن في التصنيف استنادا إلى ستة عوامل: الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، والقابلية للمعيشة، والبيئة، وإمكانية الوصول إليها. وعلى مر السنين توسعت هذه الدراسة الاستقصائية لتشمل المزيد من المدن حيث وصلت إلى 30 مدينة في عام 2008، إلا أن لندن ونيويورك وباريس وطوكيو كانت تظهر دائما في المراكز الأربعة الأولى. وبعد ثماني سنوات من تحقيق المركز الرابع، تجاوزت طوكيو باريس في عام 2016 لتصل إلى المركز الثالث، وهو المركز الذي حافظت عليه أيضا في عام 2017.

وهناك تواجد ملحوظ للمدن الآسيوية في قائمة العشرة الأوائل. ففي عام 2008، برزت كلا من فيينا وبوسطن لوس أنجلوس وتورونتو، ولكن في عام 2017 تم استبدالهم بسنغافورة وسيول وهونغ كونغ وسيدني

السياحة ورحلات الطيران الدولية

وقد عززت زيادة السياحة على مدى العقد الماضى الترتيب العام لطوكيو. وقد زاد عدد الزوار الأجانب والمرافق ذات الصلة بالسياحة من درجة التفاعل الثقافي، كما زادت حركة رحلات الطيران الدولية من إمكانية الوصول إليها. كما حققت أيضا مستوى أعلى في معدلات القابلية للمعيشة، على الرغم من أن هذا العامل لا يزال الأقل تأثيرا في تصنيف عام 2017، حيث يأتي في المرتبة الرابعة عشر.

وبعد هيمنة طوكيو على الحركة الاقتصادية لمدة ست سنوات كأعلى مدينة تتمتع بنفوذ اقتصادي، انخفضت إلى المركز الرابع في تصنيف عام 2017. ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف مستوى الين الياباني. وسوف تحتاج طوكيو للحفاظ على قوتها الاقتصادية لتبقى قادرة على المنافسة في القائمة، إلا أنها اقتربت من نيويورك في الترتيب العام، وربما قد ترتفع إلى المرتبة الثانية في القوائم المستقبلية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)