Оценка привлекательности городов

В октябре 2017 года Токио был назван третьим по притягательности городом из-за его способности привлекать творческих личностей и предприятия. Рейтинг The Global Power City Index, который публикует Мемориальный фонд Мори, в десятый раз оценил 44 крупнейших города.

Города оценивают по шести критериям – экономика, исследования и развитие, культурное взаимодействие, удобство жизни, окружающая среда и транспортная инфраструктура. За эти годы количество оцениваемых городов возросло – в 2008 году их было 30, и вверху списка постоянно находились Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио, остававшийся на четвёртом месте восемь лет, пока в 2016 году он не обогнал Париж и не вышел на третье место, сохранив его и в 2017 году.

Отмечается тенденция повышения рейтинга азиатских городов, постепенно входящих в первую десятку. В 2008 году среди десяти лучших числились Вена, Бостон, Лос Анджелес и Торонто, но в 2017 году их место заняли Сингапур, Сеул, Гонконг и Сидней.

Туризм и воздушное сообщение

Рост потока туристов в последние 10 лет улучшил положение Токио в списке. Увеличение количества иностранных гостей и предназначенных для туристов заведений увеличило показатель культурного взаимодействия, а расширение воздушного сообщения улучшило оценку транспортной инфраструктуры. Это также дало лучшую оценку удобства жизни, хотя это до сих пор слабое место Токио – по этому показателю он только на 14-м месте в 2017 году.

По экономическим показателям Токио лидировал на протяжении шести лет, но к 2017 году отошёл на четвёртое место – отчасти из-за ослабления йены. Чтобы оставаться на первых местах в рейтинге, Токио нужно будет сохранять свою экономическую силу, но ему уже удалось приблизиться к Нью-Йорку, и не исключено, что в будущем он может выйти на второе место.

(Статья на английском языке опубликована 10 ноября 2017 г.)