لحظات للتعرف على الكلاسيكيات، في خضم وقت الفراغ الثمين بعد إنجاب الأطفال.

لعاب على الأكمام

أكمام العشاق مبللة بالدموع في مختارات الشعر الكلاسيكية هياكونين إيشّو، لكن أكمامي مبللة بسيل من لعاب الأطفال. ومنذ أن أصبحت أبًا لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، صرت مسؤولًا بانتظام عن طفل يقضي أغلب الوقت يغفو أو نصف نائم، وأحيانًا أهدهده بين ذراعي في غرفة مظلمة، أو أصحبه في جولة في عربة أطفال حول الحديقة المحلية.

ومع انشغال يدي، وتوافر الوقت الكافي لأطلق العنان لذهني، قررت أن أحاول مجددًا حفظ قصيدة هياكونين إيشّو، أشهر مجموعة شعرية في اليابان، والتي تضم 100 واكا بترتيب زمني تقريبي من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر. وقام بتجميعها الأرستقراطي فوجيوارا نو تيكا لتشمل أعمالًا من 100 كاتب، وهو من ضمنهم، رسخت نفسها في قلب القوائم الشعرية الأشهر في اليابان.

وحتى مع الإلمام الجيد باللغة المعاصرة، ليس من السهل قراءة الواكا المكتوبة باللغة اليابانية الكلاسيكية مباشرة. وكنت أحسب أن الحفظ هو شكل من أشكال القراءة المدققة للغاية، حيث يمكنني العودة للتحقق مرة أخرى من معنى الأجزاء التي زلت ذهني. كما يمكنني أيضًا استيعاب المفردات والقواعد للجهود المستقبلية للتعامل مع اللغة اليابانية الكلاسيكية. لذا اعتقدت أنه سيكون من الممتع أيضًا معرفة بعض القصائد اليابانية الشهيرة عن ظهر قلب.

رحلات شعرية

أواجيشيما

كايو تشيدوري نو

ناكو كويي ني

ايكويو نيزامينو

سوما نو سيكيموري صرخات

طيور الزقزاق العائدة من

اواجيشيما.

كم ليلة تتسبب في استيقاظ

حارس الحاجز في سوما؟

هذه القصائد بعيدة جدا عن عالم تربية الأطفال. وصحيح أن الكثير منها مرتبط بالليل، لكنه تتركز عادةً، على سبيل المثال، على العشاق الذين تركهم الحبيب، بينما ينتظرون بأمل بائس حتى الصباح بينما يحدقون في القمر. وأشعر ببعض التعاطف مع حارس الحاجز في سوما، حتى لو كان استيقاظه يرجع إلى طيور الزقزاق بدلاً من بكاء طفل، على الرغم من أنني يجب أن أشير إلى أن زوجتي هي الشخص الرئيسي الذي يتعامل بالفعل مع الرعاية الليلية!

وللهدهدة قبل النوم، استقريت على قصيدة ”نزهة مورنينغتاون“ الكلاسيكية، التي حققت نجاحًا كبيرًا كان في الستينيات من القرن الماضي، تخيلت الرحلة إلى الصباح كرحلة قطار. وتتكون القصيدة من أربع أبيات فقط، فهي رحلة سريعة جدًا، وفي كثير من الأحيان انتهى من القصيدة قبل وقت طويل من الوصول إل تأثيرها المهدئ. وبعد فترة، أدركت أنه مع وجود ست دقات في كل سطر، لم يكن من الصعب تكييف البنية 5-7-5-7-7 الخاصة بهياكونين إيشّو لإنشاء أبيات إضافية.

وللمرة الأولى، كنت أغني القصائد بصوت عالٍ، بدلاً من أن أرددها في رأسي. وفي الأيام السابقة، لم أعد أعتقد أنه يهم حقًا ما أغنيه، خاصةً أنه على الأقل في جزء من الطريق على متن قطار مورنينغتاون عندما أقوم بتبديل كلمات الأغاني. ومع ذلك، ربما سترتبط هذه القصائد لدي إلى الأبد بهدهدة ابني للنوم في غرفة كل إضاءتها تأتي من توهج خافت لدمية أرنب، وهي فكرة مسلية للغاية.

وبعد سنوات، إذا ذكر Hyakunin isshu فيما يتعلق بعمله المدرسي، وكنت قادرًا على تذكر أي شيء، فقد يتساءل كيف تعلمت بالضبط. وبعد ذلك قد أبدو لمسة محرجة.

أما كتابي الياباني المفضل لفهم هياكونين إيشّو هو 百 人 一 首 新 事 典: マ ン ガ + 解説 で 覚 え る أو هياكونين إيشّو شينجيتين: مانغا + كايسيتسو دي أوبورو (القاموس الجديد لهياكونين إيشّو: حفظ القصائد من خلال المانغا والشروح)، تحرير فوكايا كيسوكي، مع ترجمات باللغة اليابانية المعاصرة، ومانغا فكاهية ومواد توضيحية أخرى.

كما يعجبني تطبيق هواتف أندرويد هياكونين إيشّو: واسوراموتي للحصول على جميع القصائد مع القراءات واثنين من الترجمات الأساسية لكل منها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان بيكستا)