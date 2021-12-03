اختيار نجم البيسبول أوتاني شوهي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

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الحكومة ترفع القيود عن الحد الأقصى للحضور الجماهيري الذي كان يبلغ 10,000 متفرج في الفعاليات والأحداث المختلفة في طوكيو و26 75666محافظة أخرى، لكنها تُبقي على سعة الـ 50٪ فقط من إجمالي السعة الكلية.

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لأول مرة منذ الثاني من أغسطس/ آب 2020 لا توجد تقارير عن وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا.

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الحكومة تقدم معايير جديدة لتقييم انتشار فيروس كورونا، والتي سيتم استخدامها في القرارات المتعلقة بحالات الطوارئ المحتملة في المستقبل. وتتكون من خمسة مستويات محددة بناءً على معدل الضغط على الخدمات الطبية.

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رائد الفضاء هوشيدى أكيهيكو كان من بين أربعة رواد كانوا على متن كبسولة الفضاء (كرو دراغون) التي هبطت قبالة سواحل فلوريدا. وقد عاد إلى الأرض بعد ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

هوشيدي أكيهيكو بعد مغادرته كبسولة (كرو دراغون) في التاسع من نوفمبر/ نشرين الثاني 2021. (أ ف ب. جيجي برس)

وفاة سيتوتشي جاكوتشو عن عمر يناهز 99 عامًا. وقد اشتهرت بكتاباتها بما في ذلك الروايات والسير الذاتية والتاريخ، وأصبحت راهبة بوذية في عام 1973 وحصلت على وسام الثقافة في عام 2006.

سيتوتشي جاكوتشو في يناير/ كانون الثاني 2018. (جيجي برس)

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كيشيدا فوميؤ يُعين حكومتة الجديدة التي لم تتغير كثيرا بعد تأكيد توليه رئاسة الوزراء في أعقاب فوز حزبه في مجلس النواب في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ، في الوسط، يقف مع أعضاء حكومته المُعنية حديثًا في دايوان رئاسة الوزراء في طوكيو في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. (جيجي برس)

اليابان والولايات المتحدة والصين وألمانيا كانوا من بين الدول التي لم توافق على التوقيع على تعهد (COP26) (مؤتمر الأطراف 26)، المُوقع من قبل 24 دولة، للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بوقود البنزين وبيع فقط السيارات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040. وفي الثالث عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، انتهي المؤتمر بتبني مشترك لقرارٍ بخفض استخدام طاقة الفحم تدريجياً.

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شينزو آبي يخلف هوسودا هيرويوكي كرئيسٍ لما أصبح يعرف باسم فصيل آبي في الحزب الليبرالي الديمقراطي. وتسبق هذه الخطوة خروج هوسودا المتوقع من الفصيل حيث تم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

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الحكومة تقرر مخططًا عامًا لإجراءاتها ضد الموجة السادسة المحتملة من فيروس كورونا. وتتضمن خطة لتأمين 37,000 سريرًا في المستشفيات، أو حوالي 30٪ أكثر مما كانت عليه في ذروة الموجة الخامسة في صيف 2021، وفرض قيود كبيرة على خدمات النقل العام إذا تعرض النظام الطبي لضغوط شديدة.

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فوجي سوتا يهزم تويوشيما ماسايوكي ليصبح أصغر لاعب يحمل أربعة ألقاب كبرى في لعبة الشوغي أو (الشطرنج الياباني) وهو في عامه التاسع عشر وثلاثة أشهر.

فوجي سوتا في أحد المؤتمرات الصحفية في مدينة أوبى بمحافظة ياماغوتشي، في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. (جيجي برس)

وفاة مصممة الأزياء وادا إيمي الحائزة على جائزة الأوسكار عن عمر يناهز 84 عامًا.

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كومورو ماكو ابنة أخ الإمبراطور ناروهيتو وزوجها كي يغادران اليابان لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة.

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وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية توافق على استخدام الأموال العامة لتغطية تكلفة لقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا والتي سيتم استخدامها كجرعة ثالثة للسكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. وهي تخطط لإعطاء الجرعة المعززة بعد حوالي ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية، على الرغم من أن السلطات المحلية قد تبدأ في حملة اللقاحات بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية وفقًا لتقديرها.

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دبلوماسيون رفيعو المستوى من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يلتقون في واشنطن العاصمة ويؤكدون على التعاون الوثيق بشأن نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية. ولكن في سياق متصل كان قد تم إلغاء أحد المؤتمرات الصحفية المشتركة على خلفية زيارة قام بها قائد شرطة كوريا الجنوبية في السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى جزيرة تاكيشيما، وهي منطقة متنازع عليها مع اليابان.

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اختيار الياباني أوتاني شوهي من فريق لوس أنجلوس آنجلز بالإجماع ليكون الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للبيسبول.

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إعادة تعيين جيروم باول رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤدي إلى ارتفاع الدولار فوق مستوى 115 ين لأول مرة منذ مارس/ آذار 2017.

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الحكومة تقرر الإفراج عن بعض احتياطياتها النفطية كجزء من الجهود الدولية لمواجهة ارتفاع الأسعار. وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة احتياطيات الدولة.

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محافظ أوكيناوا تاماكي ديني يقول بأنه لن يوافق على أي تغيير في تصميم بناء القاعدة العسكرية الأمريكية المزمع نقلها من قاعدة فوتينما إلى منطقة هينوكو في مدنية ناغو، ويدعو إلى إنهاء أعمال البناء.

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وكالة الخدمات المالية تصدر أمرًا ثانيًا لتحسين الأعمال إلى مصرف ميزوهو ومجموعة ميزوهو المالية الأم بعد عدد من الأعطال في أنظمة المصرف. وسيستقيل الرئيس المالي لـ ميزوهو ساكاي تاتسوفومي ورئيس مصرف ميزوهو والرئيس التنفيذي فوجيوارا كوجي اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2022. وسيتنحى رئيس مجلس إدارة ميزوهو المالي ساتو ياسوهيرو في نفس الوقت ويستقيل من عضوية مجلس الإدارة في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تصدر أمرًا إداريًا إلى شركة الاتصالات دوكومو إن تي تي بعد عطل في أنظمة الشركة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفيه تأمرها بتنفيذ تدابير لمنع تكرار الخلل وتحسين خدمات اتصالاتها في مثل هذه الظروف.

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بعد ظهور تقارير تفيد بوجود متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، أعلنت الحكومة إغلاق الحدود أمام الرعايا الأجانب غير المقيمين بدء من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى نهاية العام. وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تأكيد أول حالة مصابة بمتحور أوميكرون في اليابان.

المدعون العامون في طوكيو يعتقلون رئيس جامعة نيهون تاناكا هيديتوشي للاشتباه في تهربه من ضريبة الدخل البالغة 53 مليون ين.

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الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ينتخب إيزومي كينتا رئيسًا جديدًا له.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية: صورة الموضوع: أوتاني شوهي لاعب فريق لوس أنجلوس آنجلز للبيسبول في أحد المؤتمرات الصحفية بطوكيو في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. رويترز)