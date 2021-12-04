Начало работы второго кабинета министров под руководством Кисиды Фумио, награждение игрока команды «Лос-Анджелес энджелс» Отани Сёхэя званием самого ценного игра Главной лиги бейсбола США, реализация части государственного нефтяного резерва и другие события ноября 2021 года в Японии.

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Отменено ограничение максимального числа участников крупномасштабных мероприятий в 10 тыс. человек, действовавшее в 27 префектурах Японии, включая столичную, в качестве меры борьбы с распространением коронавируса нового типа. Ограничение в 50% от общей вместимости объекта сохранило силу.

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Стало известно, что 12 октября скончалась Наканэ Тиэ, почетный профессор Токийского университета, одна из наиболее видных фигур социальной антропологии. Ей было 94 года.

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По всей стране не поступило ни одного сообщения о случаях смерти от коронавируса. Отсутствие скончавшихся от этого заболевания зафиксировано впервые за 1 год и 3 месяца – со 2 августа прошлого года.

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Правительство Японии приняло решение о введении новой пятиуровневой шкалы для оценки ситуации с коронавирусом, используемой при введении режима чрезвычайной ситуации и других мер, основное внимание в которой сосредоточено на состоянии системы медицинского обслуживания.

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Астронавт Хосидэ Акихико (52 года) после примерно полугодового пребывания на Международной космической станции вернулся на Землю в составе экипажа из 4-х человек американского космического корабля Crew Dragon, приводнившегося у побережья штата Флорида.

Хосидэ Акихико, покинувший американский космический корабль Crew Dragon по возвращении на Землю с МКС, 9 ноября 2021 г. (©AFP / Jiji Press)

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На заседании 206-й особой сессии Парламента Японии 101-м премьер-министром Японии назначен Кисида Фумио (председатель Либерально-демократической партии). Сформирован 2-й кабинет министров под руководством Кисиды.

Премьер-министр Кисида Фумио и члены кабинета перед пресс-конференцией по случаю первого заседания второго правительства под его руководством, вечер 10 ноября 2021 г., резиденция премьер-министра (©Jiji Press)

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В городе Глазго в северной части Великобритании на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP26) 24 страны договорились до 2040 года прекратить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем, полностью перейдя на автомобили с нулевой эмиссией. В их число вошли Япония, США, Китай и Германия. Тринадцатого ноября конференция COP26 завершила работу принятием «Климатического соглашения Глазго», содержащего призыв ко всем странам избавиться от угольной электроэнергетики. Включение ограничений угольной генерации не имеет прецедентов.

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Стало известно, что 9 ноября скончалась писательница-буддийская монахиня Сэтоути Дзякутё, кавалер Ордена культуры, автор множества произведений – от повестей до биографий и исторических работ. Ей было 99 лет.

Сэтоути Дзякуте на церемонии вручения Премии Асахи, 31 января 2018 г., Токио, район Тиёда (©Jiji Press)

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Японская писательница Сэтоути Дзякутё скончалась в возрасте 99 лет

Фракция Хосоды Либерально-демократической партии Японии на общем собрании официально назначила своим председателем бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. Этот шаг предпринят в связи с избранием Хосоды Хироюки председателем Палаты представителей парламента и перспективой его выхода из состава фракции.

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Правительство Японии приняло общий план мер на случай вероятной «шестой волны» распространения коронавируса. Он предусматривает обеспечить в течение месяца увеличение количества койко-мест в больницах приблизительно на 37 тыс. – примерно на 30% больше, чем в пиковый период заболеваемости лета текущего года, а также возможность более строгих ограничений действий населения, включая крупномасштабный пересмотр расписания движения общественного транспорта в случае напряженности в работе системы медицинского обслуживания.

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Профессиональный игрок в сёги, обладатель трех титулов Фудзии Сота (19 лет) на 34-м Турнире Рюо нанес четыре поражения подряд обладателю титула Рюо Тоёсиме Масаюки (31 год) и завоевал свой четвертый чемпионский титул. Он стал самым молодым обладателем четырех корон сёги в истории в возрасте 19 лет 3 месяцев.

Обладатель четырех чемпионских титулов сёги Фудзии Сота на пресс-конференции 14 ноября 2021 года, город Убэ, префектура Ямагути (Jiji Press)

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приняло решение о финансировании из общественных фондов вакцинации от коронавируса третьей дозой с использованием препарата Pfizer. В принципе вакцинацию предполагается проводить восемь месяцев спустя после прививки второй дозой, по усмотрению органов местного самоуправления допускается сокращение промежутка до 6 месяцев. Вакцинации подлежат лица в возрасте 18 лет и старше.

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Стало известно, что 12 ноября скончался Коба Такэси, профессиональный бейсболист-ключевой игрок команды Хиросимы, впоследствии на посту тренера трижды выведший своих подопечных на первое место в Японии. Ему было 85 лет.

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На начавшихся в Вашингтоне переговорах Японии, США и Южной Кореи на уровне замминистров была достигнута договоренность о тесном взаимодействии в целях полной денуклеаризации Северной Кореи. Вместе с тем 16 ноября Япония заявила Южной Корее протест по поводу высадки на острова Такэсима префектуры Симанэ. Совместная конференция была отменена.

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«Обоюдоострый» бейсболист Отани Сёхэй (27 лет), выступающий как подающим, так и отбивающим за команду Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Энджелс», признан самым ценным игроком года. Он занял первое место по результатам голосования 30 американских журналистов, пишущих о бейсболе.

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Стало известно, что 13 ноября скончалась лауреат премии Американской академии киноискусств «Оскар» Вада Эми – дизайнер одежды международного уровня. Ей было 84 года.

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На валютном рынке в связи с появлением новости о вероятном назначении на пост главы ФРС США Джерома Пауэлла происходила распродажа йены и скупка доллара США, и на какое-то время курс японской валюты снизился до уровня немногим более 115 йен за доллар. Такое удешевление йены отмечено впервые примерно за 4 года и 8 месяцев с марта 2017 года.

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В городской неполной школе города Ятоми в префектуре Айти 14-летний учащийся третьего класса скончался, получив удар ножом в живот от 14-летнего соученика.

В связи с резким ростом цен на сырую нефть правительство Японии приняло решение о реализации части нефти из государственного резерва. Это первая продажа нефти из государственных запасов с целью сдержать чрезмерный рост цен.

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Губернатор префектуры Окинава сообщил о том, что он не согласился с поданной правительством страны заявкой на изменение проекта строительства, связанного с планом перемещения на побережье Хэноко в городе Наго авиапоста Корпуса морской пехоты США Футэмма (расположен в городе Гинован префектуры Окинава) и потребовал прекратить выполнение работ.

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В связи с рядом сбоев в работе платежной системы банка «Мидзухо» Агентство финансовых услуг направило финансовой группе «Мидзухо» второе предписание улучшить практику ведения работы. Министерство финансов также направило распоряжение с требованием принять исправительные меры в связи с имевшим место во время сбоев небрежением предусмотренными Законом о валютном обмене процедурами проверки при переводе денежных средств. В связи с этими распоряжениями финансовая группа «Мидзухо» объявила о том, что 1 апреля будущего года в порядке ответственности президент группы «Мидзухо» Сакаи Тацуфуми и директор банка «Мидзухо» Фудзивара Кодзи уйдут в отставку, а председатель правления группы Сато Ясухиро оставит этот пост, а во второй половине июня выйдет из состава совета директоров.

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи приняло административные меры в отношении компании NTT Docomo, допустившей в октябре крупномасштабный сбой связи. В целях предотвращения повторения подобных инцидентов министерство предписало тщательно проводить подготовку к выполнению работ, которые могут приводить к сбоям, а также улучшить практику оповещения о сбоях. До 27 декабря от компании требуется предоставить отчет о принятых мерах.

В связи с выявлением в Южно-Африканской Республике нового штамма коронавируса правительство Японии объявило об ужесточении ограничений въезда из шести стран – ЮАР, Эсватини (бывш. Свазиленд), Зимбабве, Намибии, Ботсваны и Лесото. Двадцать седьмого ноября этот список был расширен до 9 стран включением Мозамбика, Малави и Замбии.

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Полиция арестовала бывшего депутата Палаты советников, в прошлом замминистра образования и науки Ямаути Тосио (74 года) по подозрению в присвоении около 100 млн йен, принадлежащих компании, фактическим представителем которой он является, при сделке купли-продажи складских помещений в токийском аэропорту Ханэда.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал директора-распорядителя Университета Нихон Танаку Хидэтоси (74 года) по подозрению в нарушении Закона о подоходном налоге путем уклонения от уплаты данного налога на сумму около 53 млн йен.

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Стало известно о том, что мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, прибывший из Намибии, у которого при прохождении карантинного контроля в аэропорту дал положительный результат тест на коронавирус, инфицирован новым вариантом омикрон. Это стало первым подтверждённым случаем появления данного штамма в Японии.

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В ходе выборов председателя Конституционно-демократической партии по итогам решающего голосования председатель политсовета Идзуми Кэнта (47 лет) одержал победу над бывшим помощником премьер-министра Осакой Сэйдзи (62 года) и возглавил партию.

Фотография к заголовку: игрок «Лос-Анджелес энджелс» Отани Сёхэй на пресс-конференции 15 ноября 2021 г., клуб журналистов в районе Тиёда, Токио (Reuters)