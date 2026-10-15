طوكيو - (جيجي برس)-- جاء احتجاز روسيا صحفيًا يابانيًا في جزيرة سخالين، الواقعة في أقصى شرق البلاد، وسط توترات متصاعدة بين البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم الثلاثاء احتجاز الصحفي، الذي يعمل لدى صحيفة «هوكايدو شيمبون» اليابانية، للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس. وكان الصحفي يعمل في مكتب الصحيفة بمدينة يوجنو-ساخالينسك.

وتتزايد المخاوف من أن يستمر احتجاز الصحفي فترة طويلة، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقات اليابانية الروسية تدهورًا حادًا بعدما فرضت طوكيو عقوبات على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا عام 2022، ما دفع روسيا إلى إدراج اليابان ضمن قائمة «الدول غير الصديقة».

وفي أغسطس/ آب من هذا العام، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى، إحدى الجزر الأربع المتنازع عليها في شمال غرب المحيط الهادئ، التي تسيطر عليها روسيا وتطالب اليابان بالسيادة عليها. كما صعّدت موسكو من حدة خطابها تجاه طوكيو، ما عزز الاعتقاد بأن روسيا لم تعد تأخذ الموقف الياباني في الحسبان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)