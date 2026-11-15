أوقفت أكثر من 4000 شركة يابانية أنشطتها في الصين أو انسحبت من السوق الصينية خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى تراجع العدد الإجمالي للشركات اليابانية العاملة هناك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010.

انخفاض بأكثر من 20%

كشف مسح أجرته شركة «تيكوكو داتابنك» (Teikoku Databank) أن عدد الشركات اليابانية العاملة في الصين بلغ 10,118 شركة حتى يونيو/حزيران 2026، وهو أدنى مستوى منذ بدء إجراء هذا المسح عام 2010، عندما بلغ العدد 10,778 شركة. ويمثل الرقم انخفاضًا بأكثر من 20% مقارنة بنتائج المسح السابق الذي أُجري عام 2024، وتراجعًا بنحو 30% مقارنة بالذروة التي سُجلت عام 2012.

وحلّل المسح، وهو التاسع من نوعه حتى الآن، أنشطة الشركات اليابانية العاملة في الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، استنادًا إلى قاعدة بيانات الشركات التابعة لـ«تيكوكو داتابنك». وتكشف النتائج عن انكماش واضح في الوجود التجاري الياباني في الصين، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

على مدى العامين اللذين تليا المسح السابق، دخلت 1221 شركة جديدة إلى السوق الصينية من خلال تأسيس فروع محلية أو مصانع أو مكاتب تمثيلية. وفي المقابل، انسحبت 4137 شركة أو تعذر تحديد موقعها -لأسباب منها إغلاق مقارّها- مما أدى إلى انخفاض صافٍ قدره 2916 شركة.

وقد تراجعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين "ما يصل إلى 100 مليون ين" أو "بين 100 مليون ومليار ين" مقارنة بالمسح السابق، في حين ارتفعت حصة الشركات المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها السنوية مليار ين أو أكثر.

وظلت شنغهاي الوجهة الأولى، حيث احتضنت 3961 شركة يابانية، وهو ما يمثل نحو 40% من الإجمالي. ورغم بقاء المدينة المركز الرئيسي للشركات اليابانية العاملة في الصين، فقد انخفض عدد هذه الشركات بمقدار 1085 شركة (أي بنسبة 21.5%) مقارنة بالمسح السابق.

وعلى صعيد القطاعات، استحوذ قطاع التصنيع على الحصة الأكبر بـ 4206 شركات، أي ما يعادل نحو 40% من الإجمالي، تلاه قطاعا الجملة (3320 شركة) والخدمات (1213 شركة). وشكلت هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة 86% من إجمالي عدد الشركات. أما قطاعا المال والتأمين فقد ضما 343 شركة، وهو انخفاض عن الرقم المسجل في المسح السابق والبالغ 414 شركة. ومع ذلك، يظل هذا الرقم مرتفعاً مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مما يعكس استمرار مكانة شنغهاي كمركز مالي بارز في الصين ومنطقة آسيا ككل.

مصادر البيانات بيانات عن الشركات اليابانية العاملة في الصين (باللغة اليابانية) من تيكوكو داتا بنك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)