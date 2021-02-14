رقم قياسي لمعلمي المدارس في اليابان الذين حصلوا على إجازات لأسباب نفسية في عام 2019

أظهر مسح أجرته الحكومة اليابانية أن عدد المعلمين الذين يتحصلون على إجازات لأسباب تتعلق بالصحة النفسية قد ارتفع للعام الثالث على التوالي.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، أن عددًا قياسيًا بلغ 5478 معلمًا تحصلوا على إجازات في عام 2019 لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب.

كانت هذه زيادة قدرها 266 شخصًا من 5212 في عام 2018 وبنسبة 0.02 نقطة لتصل إلى 0.59٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس العاملين حاليًا. يُعتقد أن هذا الارتفاع في عدد المعلمين الذين يتحصلون على إجازات يرجع إلى زيادة العمل المتوقع منهم خارج الفصول الدراسية والعمل الإضافي اللازم لتوفير الدعم للآباء، وكلاهما قضيتان سلطت عليهما الأضواء في السنوات الأخيرة.

تجري الوزارة هذا المسح سنويًا، لتقييم إجازات الغياب والإجراءات التأديبية للمعلمين في المدارس الابتدائية العامة، الإعدادية، الثانوية، وذوي الاحتياجات الخاصة المعينين من خلال ما مجموعه 67 مجلسًا تعليميًا في 47 محافظة و20 مدينة محددة. من بين أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على إجازة مرضية، كان هناك 2647 معلمًا في المدارس الابتدائية، 1387 معلمًا في المدارس الإعدادية، 768 معلمًا في المدارس الثانوية، و649 معلمًا في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. حسب الجنس، أخذ 2382 رجلاً و3096 امرأة إجازة، بينما حسب الفئة العمرية، كان 832 مدرسًا في العشرينات من العمر، 1477 في الثلاثينيات من العمر، 1380 في الأربعينيات، و1789 في الخمسينيات.

حسب المنصب، كان هناك 23 مدير مدرسة، 96 نائب مدير، 99 من كبار المعلمين، 5056 معلمًا، 129 ممرضة مدرسة، و75 عضوًا آخر من أعضاء هيئة التدريس، مما يجعل المعلمين بشكل عام هم الأعلى في الحصول على الإجازات.

كما تم الإعلان عن أرقام الإجراءات التأديبية في نفس الوقت، حيث كشفت عن تأديب 4677 من أعضاء هيئة التدريس، بانخفاض قدره 1301 عن العام السابق. انخفض العدد الذي تم تأديبه بسبب استخدام العقاب البدني بمقدار 28 إلى 550. على الرغم من أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم بسبب السلوك غير اللائق انخفض من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2018 بمقدار 9 إلى 273 في عام 2019، إلا أن هذا لا يزال ثاني أعلى رقم مسجل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)