لا تفعلها! أخطاء استخدام عيدان الطعام التي قد تفاجئك في اليابان

في عالم مليء بالعادات والتقاليد المختلفة، يمكن أن تكون التفاصيل الصغيرة هي الفارق بين الاحترام وسوء الفهم. تخيل أنك تجلس في مطعم ياباني فاخر، تستعد للاستمتاع بوجبة شهية، لكن حركة بسيطة بعيدان تناول الطعام قد تعكس انطباعًا خاطئًا عنك. في هذه المقالة، سنستعرض الأخطاء الشائعة التي قد نقع فيها عند استخدام عيدان الطعام في اليابان، وكيف يمكن لتفاديها أن يعزز من تجربتك الثقافية ويظهر احترامك للتقاليد اليابانية العريقة. تابع القراءة لتكتشف المزيد!

يُعَدُّ استخدام عيدان تناول الطعام في اليابان فناً تقليدياً يرتبط بالكثير من الآداب والعادات التي يجب احترامها. في هذا السياق، تُعَدُّ بعض التصرفات التي تتعلق باستخدام عيدان تناول الطعام منافية للآداب العامة، وتتراوح بين سوء الأدب والمحظورات الصارمة. ويُطلق على هذه التصرفات اسم ”كيرايباشي“ (嫌い箸). إليك بعض الأمثلة على هذه التصرفات:

(مدرجة حسب الترتيب الأبجدي باللغة اليابانية)

🥢あげ箸 أغيباشي

رفع العيدان فوق مستوى الفم.

🥢洗い箸 أرايباشي

تنظيف العيدان في الحساء أو المشروبات.

🥢合わせ箸 أواسيباشي (كما تعرف باسم 拾い箸 هيرويباشي أو 箸渡し هاشيواتاشي)

(تنبيه: تصرف محظور) مناولة قطعة طعام من زوج عيدان شخص إلى عيدان شخص آخر. يعد هذا من المحظورات بسبب وجود تقليد يتمثل في التقاط بقايا جثمان الشخص بعد مراسم ترميده وتمريرها للآخرين عبر عيدان تناول الطعام.

🥢受けは箸 أوكيباشي

حمل الزبدية الفارغة للأمام طلبا لمزيد من الطعام بينما يمسك الشخص بعيدان تناول الطعام بنفس اليد.

🥢移り箸 أوتسوريباشي (كما تعرف باسم 渡り箸 واتاريباشي)

الاستمرار في وضع العيدان في نفس الأطباق الجانبية. من الآداب أن تأكل الأرز أولا، ثم تنتقل إلى تناول الطعام من طبق جانبي، ثم تناول الأرز مرة أخرى، ثم تناول الطعام من طبق جانبي مختلف.

🥢うら箸 أوراباشي (كما تعرف باسم そら箸 سوراباشي)

التقاط قطعة الطعام بالعيدان ثم إعادته دون تناوله.

🥢拝み箸 أوغاميباشي

الإمساك بالعيدان بين اليدين عند الصلاة تعبيرا عن الشكر على الطعام. من الوقاحة مسك شيء ما باليدين أثناء الصلاة، كما يحظر الإمساك بالعيدان أثناء قول ”إيتاداكيماسو“ وهي عبارة تقال قبل الأكل، لتقديم الشكر على الطعام.



أوغاميباشي (© بيكستا)

🥢押し込み箸 أوشيكوميباشي (كما تعرف باسم 込み箸 كوميباشي)

استخدام العيدان لدفع الطعام إلى عمق التجويف الفموي.

🥢 落とし箸 أوتوشيباشي

إسقاط العيدان أثناء تناول الطعام.

🥢返し箸 كائشيباشي (كما تعرف باسم 逆さ箸 ساكاساباشي)

قلب العيدان رأسا على عقب عند مناولة قطعة طعام للآخرين، لتجنب ملامسة الطعام لأطراف العيدان التي لامست الفم.

🥢かき箸 كاكيباشي (كما تعرف باسم かき込み箸 كاكيكوميباشي)

وضع الفم على طرف الطبق ثم دفع الطعام إلى داخله باستخدام العيدان. كما تعني هذه الكلمة استخدام عيدان تناول الطعام لحك الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم.

🥢かみ箸 كاميباشي

عض عيدان تناول الطعام.

🥢くわえ箸 كووايباشي

الإمساك بالعيدان بالفم بالعض على أطرافها.

🥢こじ箸 كوجيباشي (كما تعرف باسم ほじり箸 هوجيباشي)

استخدام العيدان لاستخراج شيء بالقرب من قاع الطبق.

🥢こすり箸 كوسوريباشي

فرك ”واريباشي (عيدان تناول الطعام تستخدم لمرة واحدة)“ معا لإزالة شظايا الخشب.

🥢探し箸 ساغوريباشي

استخدام العيدان لتقليب الطعام بهدف العثور على طعام بعينه.

🥢刺し箸 ساشيباشي (كما تعرف باسم 突き箸 تسوكيباشي)

غرز العيدان في قطعة الطعام.

🥢指し箸 ساشيباشي

الإشارة إلى الأشخاص والأشياء باستخدام عيدان تناول الطعام.

🥢じか箸 جيكاباشي

استخدام العيدان التي يأكل بها الشخص لتناول قطع من الطبق الكبير المشترك، بدلا من استخدام عيدان توزيع الطعام الخاصة بذلك الطبق.

🥢透かし箸 سوكاشيباشي

بعد تناول الجزء العلوي من السمكة، استخدام العيدان لمواصلة تناول الطعام عن طريق دسها بين العظام بدلا من إزالتها.

🥢せせり箸 سيسيريباشي

استخدام عيدان تناول الطعام لمواصلة التحريك.

🥢そろえ箸 سوروئباشي

مسك العيدان باليد والنقر على الطبق أو أعلى الطاولة بهدف محاذاة الأطراف.

🥢たたき箸 تاتاكيباشي

إحداث ضجيج عبر نقر العيدان على الطبق.

🥢立て箸 تاتيباشي (كما تعرف باسم 突き立て箸 تسوكيتاتيباشي، 仏箸 هوتوكيباشي)

(تنبيه: تصرف محظور) نصب العيدان بشكل عامودي في زبدية الأرز. وهذا تصرف محظور، لأن هذه هي الطريقة التي يُقدم بها الأرز كقرابين في الجنائز البوذية.

🥢違い箸 تشيغايباشي

استخدام عيدان مصنوعة من مواد مختلفة (على سبيل المثال، عود من الخشب وآخر من الخيزران).

🥢ちぎり箸 تشيغيريباشي

إمساك عود واحد في كل يد واستخدمهما مثل السكين والشوكة لتمزيق الطعام أو تقطيعه إلى قطع أصغر.

🥢調伏箸 تشوبوكوباشي

وضع العيدان على الطاولة في وضعية تتجه فيها الأطراف إلى اليمين.



تشوبوكوباشي. (© بيكستا)

🥢涙箸 ناميداباشي

السماح للصلصة أو الحساء بأن تقطر من أطراف العيدان عند تناول الطعام. تعني كلمة ناميدا باللغة اليابانية ”دموع“.

🥢握り箸 نيغيريباشي

إمساك عودي الطعام بقبضة اليد.



نيغيريباشي. (© بيكستا)

🥢ねぶり箸 نيبوريباشي

لعق عيدان تناول الطعام.

🥢橋箸 هاشيباشي (كما تعرف باسم 渡し箸 واتاشيباشي)

وضع العيدان – كما لو أنها جسر – فوق الجزء العلوي من الطبق في إشارة إلى أن الطبق قد أصبح فارغا. يجب وضع العيدان على ”هاشيؤكي (مسند لعيدان تناول الطعام)“.

🥢はね箸 هانيباشي

استخدام العيدان لتنحية الطعام الذي لا يرغب المرء في تناوله جانبا.

🥢振り上げ箸 فوريأغيباشي

رفع أطراف العيدان فوق مستوى ظهر اليد.

🥢振り箸 فوريباشي

التخلص من الصلصة أو الحساء أو قطع الطعام الصغيرة من أطراف العيدان عبر هزها.

🥢惑い箸 مادويباشي (كما تعرف باسم 迷い箸 مايويباشي)

تحريك العيدان فوق الأطباق عند الحيرة وعدم القدرة على تحديد الطبق الذي سيتم التقاط الطعام منه.

🥢回し箸 ماواشيباشي

تحريك الحساء بعيدان تناول الطعام.

🥢もぎくわえ موغيكوواي

وضع العيدان في أحد جانبي الفم بدلا من وضعها على الطاولة عند تحريك الطبق.

🥢もぎ箸 موغيباشي

قضم وأكل حبات الأرز الملتصقة بعيدان تناول الطعام.

🥢持ち箸 موتشيباشي

حمل عيدان تناول الطعام والطبق بنفس اليد معا.

🥢楊枝箸 يوجيباشي

استخدام عيدان تناول الطعام كما لو أنها أعواد تخليل الأسنان.

🥢横箸 يوكوباشي

رصف العيدان معا واستخدمها مثل الملعقة لتجميع الطعام.

🥢寄せ箸 يوسيباشي

سحب الطبق باتجاه الشخص باستخدام عيدان تناول الطعام.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: © بيكستا)