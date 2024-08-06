التمييز ضد الفتيات في اليابان: دراسة تكشف الحقيقة الصادمة!

في دراسة استقصائية مثيرة أجرتها فتيات الكشافة في اليابان، كشفت النتائج عن واقع محزن تعيشه العديد من الفتيات. فقد أظهرت الدراسة أن نسبة كبيرة من المستجيبات قد تعرضن لمواقف حيث قيل لهن كيف يجب أن يتصرفن، فقط لأنهن فتيات. هذا الواقع يثير العديد من التساؤلات حول التحديات المجتمعية التي تواجهها الفتيات في اليابان وحول العالم.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة فتيات الكشافة اليابانية حول النوع الاجتماعي والتي استهدفت الفتيات المراهقات أن 31% من طلاب المرحلة الإعدادية و32% من طلاب المرحلة الثانوية يشعرون أن ”معلمي المدارس لا يعاملون الفتيات والفتيان على قدم المساواة“.

استهدف الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت في منتصف نوفمبر 2023، فتيات المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى البلاد. وقد تلقت 764 ردًا من طلاب المدارس الإعدادية و799 ردًا من طلاب المدارس الثانوية.

بلغت نسبة الطالبات اللائي قيل لهن إنه ”من الجيد عدم القيام بشيء ما لأنك فتاة“ 40% في المرحلة الإعدادية و52% في المدرسة الثانوية. في كلتا الحالتين، كان الشخص الأكثر شيوعًا الذي يخبرهن بذلك هو المعلم.

وعلى العكس من ذلك، فإن 20% من طالبات المرحلة الإعدادية و30% من طالبات المرحلة الثانوية قد تعرضن لإجبارهن على القيام بشيء ما ”لأنك فتاة“. بالنسبة لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، غالبًا ما يشعرن أنهن أجبرن على القيام بشيء ما من قبل ”أمهاتهن“ أو ”معلم المدرسة“. كما ضمت العديد من طالبات المرحلة الثانوية ”والدهن“ وجدتهن”.

تم سؤال المشاركات أيضًا عما إذا كنا قد لاحظن تمييزًا جنسيًا في الحياة اليومية، حيث أجابت 45% من الفتيات في المرحلة الإعدادية و61% من طالبات المرحلة الثانوية بـ ”نعم“، وكان المكان الأكثر شيوعًا الذي شعرن فيه بالتمييز هو ”في وسائل الإعلام“، يليها ”في المدرسة“، و”في الأماكن العامة“.

أشارت فتيات الكشافة اليابانية إلى أن ”التحيزات غير الواعية وتقسيم الأدوار حسب الجنس لا تزال موجودة بين أفراد الأسرة والمعلمين. تؤثر هذه الكلمات والمواقف على الفتيات، ومن خلال ذلك، يمكن أن تؤدي إلى قيام الفتيات بوضع حدود على أنفسهن دون وعي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)