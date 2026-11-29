بلغ عدد الأطفال المولودين في اليابان عن طريق التلقيح الاصطناعي (الإخصاب في المختبر) مستوى قياسيًا، إذ وصل إلى 86473 طفلًا في عام 2024، أي ما يعادل نحو طفل واحد من بين كل ثمانية أطفال وُلدوا في البلاد.

دعم من التأمين الصحي العام

وفقًا لبيانات الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد، بلغ عدد الأطفال المولودين عن طريق التلقيح الاصطناعي في اليابان خلال عام 2024 مستوى قياسيًا وصل إلى 86473 طفلًا، بزيادة قدرها 1436 طفلًا مقارنة بالعام السابق.

وتُظهر الإحصاءات الديموغرافية أن إجمالي عدد المواليد في البلاد خلال عام 2024 بلغ 686173 مولودًا، ما يعني أن الأطفال المولودين عن طريق التلقيح الاصطناعي شكلوا 12.6% من إجمالي المواليد، أي ما يعادل طفلًا واحدًا تقريبًا من كل ثمانية أطفال. وفي المقابل، انخفض إجمالي عدد دورات العلاج بمقدار 11399 دورة، ليصل إلى 550265 دورة.

والتلقيح الاصطناعي هو أحد علاجات الخصوبة، ويُجرى من خلال تخصيب البويضات بالحيوانات المنوية خارج الجسم، ثم نقل الجنين الناتج إلى الرحم. وعندما وُلد أول طفل في العالم باستخدام هذه التقنية في بريطانيا عام 1978، أثار ذلك اهتمامًا عالميًا واسعًا، وعُرف حينها باسم «طفل الأنبوب». أما في اليابان، فقد وُلد أكثر من مليون طفل بهذه الطريقة منذ تسجيل أول حالة ولادة ناجحة في البلاد بجامعة توهوكو عام 1983.

وشكلت عمليات نقل الأجنة الطازجة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي التقليدي، الذي تُترك فيه البويضات والحيوانات المنوية معًا في طبق مخبري لإتمام التخصيب، أقل من 2% من إجمالي الولادات. في المقابل، جاءت الغالبية العظمى من الولادات الناجحة نتيجة نقل الأجنة المجمدة. وفي هذه الطريقة، تُجمّد الأجنة، التي يُنشأ معظمها باستخدام تقنية الحقن المجهري، حيث يُحقن حيوان منوي واحد مباشرة داخل البويضة، ثم تُنقل إلى الرحم في دورة علاجية لاحقة بعد تهيئته لاستقبال الجنين.

وبحسب الفئة العمرية، سُجل أكبر عدد من دورات العلاج بين النساء في سن 39 عامًا، بواقع 45124 دورة، تليهن النساء في سن 40 عامًا بـ44315 دورة، ثم النساء في سن 42 عامًا بـ41447 دورة.

وفي إطار التدابير الرامية إلى معالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان، وُسّعت تغطية التأمين الصحي العام عام 2022 لتشمل علاجات الخصوبة، ومنها التلقيح الاصطناعي. غير أن النظام يفرض حدودًا عمرية وعددًا أقصى للمحاولات؛ إذ يغطي ما يصل إلى 6 محاولات للنساء اللاتي يبدأن العلاج قبل سن الأربعين، وثلاث محاولات للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و42 عامًا. ويُعتقد أن هذه القيود تسهم في زيادة عدد الإجراءات العلاجية بين النساء في هذه الفئة العمرية ومع ذلك، يبلغ عدد الولادات الناجحة الناتجة عن هذه العلاجات ذروته لدى النساء في منتصف الثلاثينيات من العمر، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع تقدم العمر.