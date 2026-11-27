تشهد اليابان تصاعدًا حادًا في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة الحواسيب لدى الشركات، في ظل اعتماد كثير منها على أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما منذ أكتوبر/تشرين الأول. وخلال نحو ستة أشهر، تسرّبت بيانات شخصية تخص قرابة 260 مليون شخص، وهو عدد يزيد على ضعف إجمالي سكان اليابان.

أي شخص قد يقع ضحية

تشهد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات تزايداً ملحوظاً؛ فوفقاً لبيانات صادرة عن "لجنة حماية المعلومات الشخصية" في اليابان، تم تسريب 260 مليون سجل تتضمن معلومات شخصية منذ شهر أبريل/ نيسان. وقد تسارعت وتيرة هذه الهجمات بشكل خاص في شهر أكتوبر، حيث سُجِّلت 830 حالة وصول غير مصرح به في النصف الأول من الشهر وحده.

وتطلب لجنة حماية المعلومات الشخصية، وهي هيئة خارجية تابعة لمكتب مجلس الوزراء، من الشركات الإبلاغ عن انتهاكات البيانات الشخصية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام من اكتشافها. ومع تزايد حالات تسرب البيانات الناجمة عن الهجمات السيبرانية، أصدرت اللجنة للمرة الأولى إحصاءات أولية عن حوادث اختراق البيانات، استنادًا إلى البلاغات المقدمة من الشركات.

وخلال الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول، تلقت اللجنة بلاغات عن 2094 حادثة اختراق للبيانات، وهو عدد يتجاوز بكثير إجمالي الحوادث البالغ 1256 حادثة التي أُبلغ عنها خلال العام المالي 2025 بأكمله. وظلت الأعداد الشهرية دون 200 حادثة في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، قبل أن تتجاوز هذا المستوى في يوليو/تموز وتواصل الارتفاع خلال الأشهر التالية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سُجّل رقم لافت بلغ 830 حادثة خلال الأيام الستة عشر الأولى من الشهر وحدها. ومن بين هذه الحوادث، أثرت 588 حالة على أقل من 100 ألف شخص، و18 حالة على ما يتراوح بين مليون و10 ملايين شخص، فيما تجاوز عدد المتضررين في أربع حالات 10 ملايين شخص.

ويُعتقد أن عددًا من هذه الاختراقات نُفذ بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، التي أثبتت فاعلية كبيرة في فحص الأنظمة واكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها. ونظرًا إلى اعتماد كثير من الشركات على الخدمات السحابية إلى جانب أنظمتها الداخلية، فإن هجومًا إلكترونيًا واحدًا يستهدف أحد مزودي الخدمات السحابية قد يمتد تأثيره إلى شركات متعددة. وقد أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة.

مصادر البيانات اتجاهات انتهاكات البيانات الشخصية (باللغة اليابانية) - صادرة عن لجنة حماية المعلومات الشخصية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترحمة من الإنكليزية)