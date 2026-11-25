بدأت اليابان العمل على إعداد أول استراتيجية استخبارات وطنية في تاريخها، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول ربيع عام 2027. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه رئيسة الوزراء تاكايتشي لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة تهديدات التجسس، من خلال نهج مستقل عن استراتيجية الأمن القومي اليابانية.

العمل على سنّ قانون لمنع التدخل الأجنبي

مع الإقرار مؤخرًا بقانون إنشاء مجلس الاستخبارات الوطني، تكون حكومة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي قد أنجزت الخطوة الأولى من خطتها لإعادة هيكلة وتعزيز نهج الحكومة اليابانية في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها. ويتيح هذا التشريع إنشاء مجلس جديد للاستخبارات الوطنية ومكتب للاستخبارات الوطنية، كما ينقل المهام الاستخباراتية التي كانت تضطلع بها سابقًا جهات حكومية متفرقة، مثل وكالة الشرطة الوطنية، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووكالة استخبارات الأمن العام، إلى هيئة واحدة ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. من ثم، سيتولى مكتب الاستخبارات الوطنية تسهيل تدفق المعلومات إلى مجلس الاستخبارات الوطني، باعتباره الجهة الأم التي يرأسها رئيس الوزراء، بهدف دعم القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بشأن القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن القومي والاستخبارات.

غير أن هذه لم تكن سوى الخطوة الأولى، فقد أنشأت الحكومة لاحقًا لجنة من الخبراء للنظر في سبل تعزيز القدرات الاستخباراتية اليابانية بصورة أكبر. وخلال حديثها أمام اللجنة التي تضم 17 خبيرًا، أعربت رئيسة الوزراء تاكايتشي عن قناعتها بضرورة وضع "استراتيجية وطنية للاستخبارات تحدد التدابير متوسطة وطويلة الأجل لتطوير الأنشطة الاستخباراتية للحكومة". كما دعت إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع "التدخل غير المشروع من جانب الدول الأجنبية"، وأشارت إلى عزم حكومتها العمل على إعداد تشريعات لمنع التجسس الأجنبي الموجّه ضد اليابان. كما اتفقت لجنة الخبراء على تركيز مناقشاتها الأولية على مجالين رئيسيين: الاستراتيجية الوطنية للاستخبارات، والتشريعات المتعلقة بالتدخل الأجنبي.

وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالتجسس التقليدي، مثل التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية، فقد شهدت عمليات التأثير التي تستهدف التلاعب بالرأي العام في الدول الأخرى وتوجيهه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات، تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وهذا من شأنه أن يطمس الخط الفاصل بين المقاربات الأمنية في زمن الحرب وتلك المتبعة في زمن السلم. ولمعالجة هذا الوضع، تعتزم إدارة تاكايتشي وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية المقترحة للاستخبارات بحلول الربيع المقبل، قبل المضي قدمًا في إجراء تعديلات تشريعية تركز على منع التدخل الأجنبي.

مفهوم DIMET وتعزيز الاستخبارات الدفاعية

أدركت العديد من القوى العالمية منذ فترة طويلة أن القوة الوطنية الشاملة تقوم على الجمع بين أدوات الدبلوماسية والاستخبارات والقدرات العسكرية والاقتصاد والتكنولوجيا (DIMET) ومن بين هذه العناصر، حظيت الاستخبارات باهتمام متجدد خلال السنوات الأخيرة.

في اليابان على وجه الخصوص، يُعد التعزيز الجوهري للقدرات الاستخباراتية أمرًا ضروريًا لمواجهة أنشطة الجواسيس الأجانب وعمليات التأثير الخارجي التي تتسم بتزايد التعقيد والتطور. وفي أغسطس/آب 2026، نشر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عددًا من المقترحات الرامية إلى تعزيز القدرات الاستخباراتية الدفاعية، بما في ذلك سنّ ”قانون لمنع التدخل الأجنبي“ يفرض عقوبات جنائية على الجهات الأجنبية التي تمارس تدخلًا غير قانوني.

يأتي ذلك في سياق التوجهات الدولية، فمنذ عام 2018 تقريباً، شرعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والعديد من الدول الأخرى في تعزيز أطرها التشريعية للتعامل مع التوسع في أنشطة التجسس والتدخل وعمليات التأثير الصينية والروسية. وقد تضمنت هذه المبادرات إقرار قوانين تلزم الأفراد والمنظمات المنخرطين في أنشطة سياسية نيابة عن حكومات أجنبية بالإفصاح عن الجهات التي يعملون لصالحها وتفاصيل أنشطتهم، كما اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي تشريعًا يلزم الوكلاء الأجانب بالتسجيل.

كما ينطبق ذلك بصورة خاصة على الدول الناطقة بالإنجليزية الأعضاء في تحالف ”العيون الخمس“ (Five Eyes) ، الذي يدير إطارًا عالميًا لتبادل المعلومات المصنفة سرية. وقد رحبت دول تحالف العيون الخمس مجتمعة بالإصلاحات الاستخباراتية التي اقترحتها الحكومة اليابانية، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم والتعاون. وستستفيد إدارة تاكايتشي ولجنة الخبراء من المعلومات والدروس التي تقدمها هذه الدول عند النظر في إجراء المزيد من الإصلاحات على الإطار المؤسسي للاستخبارات في اليابان.

الخطوة التالية: إنشاء وكالة استخبارات خارجية؟

أدركت العديد من القوى العالمية منذ فترة طويلة أن القوة الوطنية الشاملة تقوم على الجمع بين أدوات الدبلوماسية والاستخبارات والقدرات العسكرية والاقتصاد والتكنولوجيا (DIMET) ومن بين هذه العناصر، حظيت الاستخبارات باهتمام متجدد خلال السنوات الأخيرة.

في اليابان على وجه الخصوص، يُعد التعزيز الجوهري للقدرات الاستخباراتية أمرًا ضروريًا لمواجهة أنشطة الجواسيس الأجانب وعمليات التأثير الخارجي التي تتسم بتزايد التعقيد والتطور. وفي أغسطس/آب 2026، نشر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عددًا من المقترحات الرامية إلى تعزيز القدرات الاستخباراتية الدفاعية، بما في ذلك سنّ ”قانون لمنع التدخل الأجنبي“ يفرض عقوبات جنائية على الجهات الأجنبية التي تمارس تدخلًا غير قانوني.

يأتي ذلك في سياق التوجهات الدولية، فمنذ عام 2018 تقريباً، شرعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والعديد من الدول الأخرى في تعزيز أطرها التشريعية للتعامل مع التوسع في أنشطة التجسس والتدخل وعمليات التأثير الصينية والروسية. وقد تضمنت هذه المبادرات إقرار قوانين تلزم الأفراد والمنظمات المنخرطين في أنشطة سياسية نيابة عن حكومات أجنبية بالإفصاح عن الجهات التي يعملون لصالحها وتفاصيل أنشطتهم، كما اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي تشريعًا يلزم الوكلاء الأجانب بالتسجيل.

كما ينطبق ذلك بصورة خاصة على الدول الناطقة بالإنجليزية الأعضاء في تحالف ”العيون الخمس“ (Five Eyes) ، الذي يدير إطارًا عالميًا لتبادل المعلومات المصنفة سرية. وقد رحبت دول تحالف العيون الخمس مجتمعة بالإصلاحات الاستخباراتية التي اقترحتها الحكومة اليابانية، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم والتعاون. وستستفيد إدارة تاكايتشي ولجنة الخبراء من المعلومات والدروس التي تقدمها هذه الدول عند النظر في إجراء المزيد من الإصلاحات على الإطار المؤسسي للاستخبارات في اليابان.

الخطوة التالية: إنشاء وكالة استخبارات خارجية؟

ستسعى اليابان أيضًا إلى تعزيز الاستخبارات البشرية (HUMINT)، أو جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية من خلال المصادر البشرية والتواصل بين الأشخاص. وقد نصّ اتفاق الائتلاف الحكومي المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني صراحةً على الالتزام بإنشاء وكالة مستقلة للاستخبارات الخارجية بحلول نهاية السنة المالية 2027. ومن المتوقع أن يحتل هذا الموضوع مكانة متزايدة في المرحلة المقبلة من المداولات المتعلقة بإصلاح منظومة الاستخبارات.

ومع ذلك، فإن استقطاب الموظفين وتدريبهم للتعامل مع قدرات الاستخبارات البشرية الخارجية سيتطلب موارد كبيرة، كما سيلزم إجراء نقاش حول كيفية إنشاء هذه الوكالة. وقد حدّد مقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي المشار إليه سابقًا أجهزة الاستخبارات السرية الخارجية في المملكة المتحدة (MI6) وأستراليا (ASIS) باعتبارها نماذج واعدة، حيث تخضع وكالة مستقلة لإشراف وزير الخارجية. ومع ذلك، ينبغي أيضًا النظر في التحدي المتمثل في ضمان استقلالية الوكالة وحريتها، بحيث لا تتأثر أنشطتها باعتبارات سياسية محددة.

ويشمل تعزيز القدرات الاستخباراتية أيضًا إيصال المعلومات إلى الخارج، بالإضافة إلى مكافحة عمليات التأثير داخل اليابان. فعلى سبيل المثال، خلال القمة الأمريكية الصينية الأخيرة في سبتمبر/أيلول، وافق الرئيس دونالد ترامب على تأكيد الجانب الصيني أن ”الولايات المتحدة والصين كانتا حليفتين خلال الحرب العالمية الثانية“، لكن حليف الولايات المتحدة خلال حرب المحيط الهادئ كان جمهورية الصين (تايوان حاليًا)، وليس جمهورية الصين الشعبية التي لم تكن موجودة حتى عام 1949. وقد كان ذلك تحريفًا واضحًا للحقائق، تسبب في استياء شديد داخل الحكومة اليابانية.

ولا ينبغي أن يكون مستغربًا أن تستخدم بكين القضايا التاريخية ضد اليابان، وأن تؤكد على التضامن الأمريكي الصيني في محاولتها إحداث شرخ دبلوماسي بين الولايات المتحدة واليابان، فهذا تكتيك معتاد في النهج الصيني المتمثل في ”الحرب المعرفية“. ومع ذلك، فإن هذا يثير تساؤلًا حول كيفية تمكّن اليابان من التصدي لهذه التكتيكات بصورة مستمرة ومواجهتها من خلال الممارسة اليومية للأنشطة الاستخباراتية. وتحتاج طوكيو إلى تعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة في ممارستها لكل من الأنشطة الدبلوماسية والاستخباراتية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)