Japón ha comenzado a elaborar su primera estrategia nacional de inteligencia, cuya finalización está prevista para la primavera de 2027. La iniciativa refleja la intención de la primera ministra Takaichi de hacer frente a la amenaza del espionaje mediante un enfoque distinto al de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Una Ley de Prevención de la Interferencia Extranjera en el horizonte

Con la reciente aprobación de la Ley de Creación del Consejo de Inteligencia Nacional, el Gobierno de la primera ministra Takaichi Sanae dio el primer paso en sus planes para transformar y reforzar el sistema de recopilación y análisis de inteligencia de Japón. La nueva legislación permite establecer un Consejo de Inteligencia Nacional y una Oficina de Inteligencia Nacional, y centraliza en el seno de la Secretaría del Gabinete las funciones de inteligencia que hasta ahora desempeñaban distintos organismos, como la Agencia Nacional de Policía, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública. Por su parte, la Oficina facilitará el flujo de información hacia el Consejo, el máximo órgano en esta materia, presidido por la primera ministra, para respaldar las decisiones del Gabinete sobre cuestiones fundamentales de seguridad nacional e inteligencia.

Sin embargo, este fue solo el comienzo. Posteriormente, el Gobierno constituyó un panel de expertos para estudiar nuevas medidas destinadas a fortalecer las capacidades de inteligencia de Japón. Durante su intervención ante los 17 especialistas que integran el grupo, la primera ministra Takaichi subrayó la necesidad de contar con “una estrategia nacional de inteligencia que establezca medidas a medio y largo plazo para impulsar las actividades de inteligencia del Gobierno”(*1). También pidió reforzar los mecanismos para evitar la “injerencia ilegítima de países extranjeros” y manifestó la intención de su Ejecutivo de promover una legislación destinada a prevenir el espionaje extranjero contra Japón. El panel acordó centrar inicialmente sus deliberaciones en dos cuestiones fundamentales: la elaboración de una estrategia nacional de inteligencia y una ley contra la injerencia extranjera.

A la preocupación por el espionaje tradicional —como la presunta injerencia rusa en elecciones presidenciales— se suma el aumento de las operaciones de influencia destinadas a manipular la opinión pública de otros países a través de las redes sociales y otros medios. Esta situación difumina la frontera entre los enfoques de seguridad propios de tiempos de paz y de guerra. Ante este escenario, el Gobierno de Takaichi prevé completar la propuesta de estrategia nacional de inteligencia para la próxima primavera, antes de avanzar en las reformas legislativas destinadas a prevenir la injerencia extranjera.

El DIMET y la inteligencia para una defensa mejorada

Las grandes potencias mundiales reconocen desde hace tiempo que el poder nacional se sustenta en una combinación de recursos diplomáticos, de inteligencia, militares, económicos y tecnológicos (DIMET, por sus siglas en inglés). Entre ellos, la inteligencia ha cobrado una renovada importancia en los últimos años.

En el caso de Japón, resulta especialmente necesario reforzar de manera sustancial las capacidades de inteligencia para hacer frente a las actividades de espionaje extranjero y a unas operaciones de influencia exterior cada vez más sofisticadas. En agosto de 2026, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) presentó varias propuestas para fortalecer las capacidades de inteligencia en materia de defensa, entre ellas la promulgación de una “ley de prevención de la injerencia extranjera” que establecería sanciones penales para quienes llevaran a cabo actividades ilícitas de injerencia al servicio de intereses extranjeros(*2).

Estas iniciativas se enmarcan en una tendencia internacional. Desde aproximadamente 2018, numerosos países europeos, así como Estados Unidos, Canadá y Australia, han impulsado reformas legislativas para hacer frente al aumento del espionaje, las injerencias y las operaciones de influencia procedentes de China y Rusia. Entre las medidas adoptadas figuran leyes que obligan a las personas y organizaciones que realizan actividades políticas en nombre de gobiernos extranjeros a declarar para quién trabajan y en qué consisten sus actividades. El PLD también ha propuesto establecer un sistema de registro obligatorio de agentes extranjeros.

Esta tendencia es especialmente visible entre los países de la alianza de inteligencia conocida como los “Cinco Ojos” (Five Eyes), integrada por cinco países anglófonos que comparten información clasificada a escala mundial. Sus miembros han acogido favorablemente las reformas de inteligencia propuestas por el Gobierno japonés y han ofrecido su apoyo y cooperación. El Gobierno de Takaichi y el panel de expertos tendrán en cuenta la experiencia y las enseñanzas de estos países al estudiar nuevas reformas del sistema de inteligencia japonés.

¿Será el próximo paso una agencia de inteligencia externa?

Japón también tratará de reforzar sus capacidades de inteligencia humana (HUMINT), es decir, la recopilación de información en el extranjero a través de fuentes humanas y contactos personales. El acuerdo de coalición firmado en octubre de 2025 entre el PLD y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) incluyó expresamente el compromiso de crear una agencia independiente de inteligencia exterior antes de que finalice el año fiscal 2027. Esta cuestión adquirirá una importancia cada vez mayor en la siguiente fase de los debates sobre la reforma del sistema de inteligencia.

Sin embargo, contratar y formar al personal necesario para desarrollar estas capacidades de inteligencia humana en el extranjero exigirá una inversión considerable de recursos. También habrá que debatir cómo estructurar la nueva agencia. La mencionada propuesta del PLD señaló como posibles modelos a los servicios de inteligencia exterior del Reino Unido (MI6) y Australia (ASIS), organismos independientes que operan bajo la supervisión de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores. No obstante, también será necesario estudiar cómo garantizar la autonomía e independencia de la nueva agencia para evitar que sus actividades se vean condicionadas por intereses políticos particulares.

El fortalecimiento de las capacidades de inteligencia también implica mejorar la difusión de información hacia el exterior, además de combatir las operaciones de influencia dentro de Japón. Por ejemplo, durante la reciente cumbre entre Estados Unidos y China celebrada en septiembre, el presidente Donald Trump respaldó la afirmación de la parte china de que “Estados Unidos y China fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial”. Sin embargo, el aliado de Estados Unidos durante la guerra del Pacífico fue la República de China, cuyo Gobierno se trasladó posteriormente a Taiwán, y no la República Popular China, que no se fundó hasta 1949. Esta interpretación de los hechos históricos causó una profunda preocupación en el Gobierno japonés.

No resulta sorprendente que Pekín utilice cuestiones históricas contra Japón y destaque la solidaridad entre Estados Unidos y China para intentar abrir una brecha diplomática entre Washington y Tokio. Se trata de una táctica habitual dentro de la estrategia china de “guerra cognitiva”. Ante esta situación, cabe preguntarse cómo puede Japón contrarrestar estas tácticas de manera sostenida y responder a ellas mediante sus actividades habituales de inteligencia. Para ello, Tokio necesita reforzar su capacidad de reacción tanto en el ámbito diplomático como en el de la inteligencia.