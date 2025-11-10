世界经济论坛（WEF）发布的全球性别差距报告显示，日本在148个国家中位列第118位，属于落后群体。在女性获得参政权的第80个年头，高市早苗成为首位坐上首相之位的女性。

1945年12月 修订版《众议员选举法》赋予女性参政权

1946年4月 战后首次众议院选举诞生39名女性国会议员。额定466个议席中，女性议员比例为8.37%

1960年7月 中山雅以厚生大臣之职进入第一次池田勇人内阁，成为历史上首位女性阁僚

1962年7月 近藤鹤代以科学技术厅长官之职进入第二次池田内阁，成为历史上第二位女性阁僚

1984年11月 第二次中曾根改造内阁在时隔22年后再次迎来女性阁僚（石本茂 环 境 厅 长 官）

1986年9月 土井多贺子当选社会党委员长，成为历史上首位当选全国性政党党首的女性

1989年7月 土井多贺子率领社会党在参议院选举中大获全胜。掀起一股“土井旋风”

1989年8月 海部俊树内阁成为首个多名女性入阁的政府（高原须美子经济企划厅长官、森山真弓环境厅长官）

1993年8月 土井多贺子成为首位女性众议院议长

2000年2月 原通产省官房审议官太田房江出任大阪府知事，成为历史上首位女性知事

2004年7月 扇千景成为首位女性参议院议长

2005年9月 43名女性当选参议员，首次超过战后第一届（1946年）众议院选举时39名女性当选的记录

2008年9月 小池百合子参选自民党党首，成为首位女性候选人（麻生太郎当选）

2016年7月 小池百合子赢得东京都知事选举，成为历史上首位女性都知事

2016年9月 莲舫当选民进党党首（现民主党），成为继社会党的土井多贺子之后，第二位当选第一大在野党党首的女性

2018年5月 《政治领域男女共同参画推进法》出台，未设处罚规定

2021年9月 高市早苗和野田圣子参选自民党党首（岸田文雄当选）

2024年9月 自民党举行党首选举。九人参选，包括高市早苗、上川阳子、野田圣子三名女性。在第一轮投票环节，高市位列第一，但在最终投票环节负于石破茂

2025年10月4日 高市早苗赢得自民党党首选举，成为该党首位女性党首

2025年10月21日 自民党党首高市早苗成为首相

标题图片：高市早苗在众议院获得过半数支持，当选首相，受到鼓掌祝贺（路透社）

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