山口晃是一位借用传统的日本画技法，在现代美术领域独树一帜的艺术家。请您欣赏他那洋溢着波普艺术风格的作品。

初看是日本画风格，但仔细凝视作品的细部，你一定会有意外的发现。那精致的构图和超高的技巧，描绘出一个过去、现在、未来纵横交错的世界，不由得吸引你兴味盎然地遨游其中。

以独特的美学观在现代艺术界驰聘自如的山口晃。请您走进他的世界，一饱眼福。

背驮野外茶会用具之马图
背驮野外茶会用具之马图
东京图 广尾-六本木（局部）
东京图 广尾-六本木（局部）
百货店图 日本桥新三越本店
百货店图 日本桥新三越本店
厩图
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地下铁道图
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新东都百景
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后现代蠢战（局部）
后现代蠢战（局部）
录像机遥控器
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宇宙飞船
宇宙飞船
为NHK通知数码播放开始节目所作，选自原图
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厩图2004
厩图2004
仓敷金刀比罗图
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阶梯游乐图（局部）
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Tokio山水（东京图　2012）（局部）
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成田国际机场第一航站南翼4层　选自壁画原图
成田国际机场第一航站南翼4层　选自壁画原图
成田国际机场第一航站南翼4层　选自壁画原图
成田国际机场第一航站南翼4层　选自壁画原图
最后的晚餐（局部）
最后的晚餐（局部）

编辑协作：东京三潴画廊