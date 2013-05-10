山口晃是一位借用传统的日本画技法，在现代美术领域独树一帜的艺术家。请您欣赏他那洋溢着波普艺术风格的作品。

初看是日本画风格，但仔细凝视作品的细部，你一定会有意外的发现。那精致的构图和超高的技巧，描绘出一个过去、现在、未来纵横交错的世界，不由得吸引你兴味盎然地遨游其中。

以独特的美学观在现代艺术界驰聘自如的山口晃。请您走进他的世界，一饱眼福。

背驮野外茶会用具之马图

东京图 广尾-六本木（局部）

百货店图 日本桥新三越本店

厩图

地下铁道图

新东都百景

录像机遥控器

宇宙飞船

厩图2004

仓敷金刀比罗图

成田国际机场第一航站南翼4层 选自壁画原图

成田国际机场第一航站南翼4层 选自壁画原图

编辑协作：东京三潴画廊