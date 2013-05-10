文化 （图片）山口晃的世界 图片 艺术 作者： 山口晃 + 公开日: 2013. 05. 10 山口晃是一位借用传统的日本画技法，在现代美术领域独树一帜的艺术家。请您欣赏他那洋溢着波普艺术风格的作品。 初看是日本画风格，但仔细凝视作品的细部，你一定会有意外的发现。那精致的构图和超高的技巧，描绘出一个过去、现在、未来纵横交错的世界，不由得吸引你兴味盎然地遨游其中。 以独特的美学观在现代艺术界驰聘自如的山口晃。请您走进他的世界，一饱眼福。 背驮野外茶会用具之马图 东京图 广尾-六本木（局部） 百货店图 日本桥新三越本店 厩图 地下铁道图 新东都百景 后现代蠢战（局部） 录像机遥控器 宇宙飞船 为NHK通知数码播放开始节目所作，选自原图 厩图2004 仓敷金刀比罗图 阶梯游乐图（局部） Tokio山水（东京图 2012）（局部） 成田国际机场第一航站南翼4层 选自壁画原图 成田国际机场第一航站南翼4层 选自壁画原图 最后的晚餐（局部） 编辑协作：东京三潴画廊 传统 东京艺术大学 照片 现代艺术 现代美术 波普 波普艺术 日本画 西洋绘画 近代化 日本主义 洛中洛外图 水墨画 鸟瞰图 大和绘 山口晃 相关文章 冈本太郎：在艰难时代创造人与世界的价值文化 | 2025. 06. 12 方兴未艾的艺术节，能否成为日本地方发展的王牌？文化 | 2025. 04. 22 来自韩国的摄影师梁丞佑：通过镜头探寻日本社会底层——黑社会、流动商贩、无家可归者文化 | 2024. 03. 20 金缮：与破碎和解，创造新生之美 ——访漆艺修复师 末崎广树文化 | 2026. 10. 28 弥勒菩萨立像文化 | 2026. 10. 21 在科研论文被引用次数方面，日本排名世界第13位文化 | 2026. 10. 17 蛤蜊：春秋两度黄金期，肉质饱满，鲜味十足文化 | 2026. 10. 14 硖合宪三荣获2026年诺贝尔化学奖 日本诺贝尔奖得主一览文化 | 2026. 10. 08