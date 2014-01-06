Художник Ямагути Акира использует традиционные японские техники рисования и вместе с тем работает на переднем крае современного искусства. Нам хотелось бы поделиться с вами некоторыми из его работ — будьте внимательны к деталям! В них кроется немало любопытного.

На первый взгляд его работы кажутся очень похожими на традиционную японскую живопись. Однако если рассмотреть их более пристально, то проявляются детали, которые позволяют в мельчайших подробностях увидеть мир прошлого и настоящего, прорастающий в будущее — такой вид не может оставить смотрящего равнодушным.

Ямагути Акира — восходящая звезда японского изобразительного искусства, обладатель неповторимого эстетического чувства. Мы искренне надеемся, что его работы доставят вам удовольствие от соприкосновения с прекрасным.

При содействии Галереи искусств Мидзума

Фотография художника: Каваи Сатоси

▼Обзоры

Миры Ямагути Акиры: новое искусство, вдохновлённое красотой старины

Лошадь, нагруженная для чайной церемонии на природе

Вид на Токио (Хироо и Роппонги, фрагмент)

Новый универмаг «Мицукоси» на Нихомбаси

Конюшни

Метро

Новые «Сто видов Токио»

Постмодернистская битва глупцов (фрагмент)

Дистанционное управление видеоплеером / Космический корабль

Дистанционное управление видеоплеером / Космический корабль

Из объявления о начале цифрового вещания NHK "Праздник начала цифрового вещания"

Конюшни 2004

Сцены Курасики и Котохиры

Лестница развлечений

Токийский пейзаж 2012 (фрагмент)

Настенная роспись для международного аэропорта Нарита, 1 терминал, южное крыло, 4 этаж "Международный аэропорт Нарита: вид нового Южного крыла аэропорта"

Настенная роспись для международного аэропорта Нарита, 1 терминал, южное крыло, 4 этаж "Международный аэропорт Нарита: забавные сцены в самолётах"