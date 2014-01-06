Художник Ямагути Акира использует традиционные японские техники рисования и вместе с тем работает на переднем крае современного искусства. Нам хотелось бы поделиться с вами некоторыми из его работ — будьте внимательны к деталям! В них кроется немало любопытного.
На первый взгляд его работы кажутся очень похожими на традиционную японскую живопись. Однако если рассмотреть их более пристально, то проявляются детали, которые позволяют в мельчайших подробностях увидеть мир прошлого и настоящего, прорастающий в будущее — такой вид не может оставить смотрящего равнодушным.
Ямагути Акира — восходящая звезда японского изобразительного искусства, обладатель неповторимого эстетического чувства. Мы искренне надеемся, что его работы доставят вам удовольствие от соприкосновения с прекрасным.
При содействии Галереи искусств Мидзума
Фотография художника: Каваи Сатоси
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