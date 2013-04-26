Yamaguchi Akira es un artista que está despuntando en la vanguardia del arte contemporáneo con la ayuda de la técnica de la pintura japonesa tradicional. Te invitamos a que te recrees en la atmósfera pop de su mundo fijando tu atención en los detalles.
A primera vista da la impresión de ser una pintura de estilo japonés, pero… si uno se fija en los detalles, puede hacer sorprendentes descubrimientos. Pasado, presente y futuro se entrelazan ante el espectador en un misterioso mundo recreado con una técnica muy refinada y una interpretación muy particular de la perspectiva.
Te invitamos a disfrutar del mundo de Yamaguchi Akira y a que saborees tan especial y original estética enmarcada dentro del arte contemporáneo.
Con la colaboración de Mizuma Art Gallery, Inc. Fotografía del retrato: Kawai Satoshi
▼Panorama
Aquí puedes leer el artículo con la entrevista a Yamaguchi Akira.