Yamaguchi Akira applique les techniques de la peinture traditionnelle japonaise pour réaliser des œuvres à la pointe de l’art contemporain. Observez les détails, vous vous trouverez plongé dans un univers « pop » tout à fait original !

Au premier coup d’œil, cela ressemble à une peinture japonaise traditionnelle… Puis, en observant les détails, on fait des découvertes surprenantes. Cet univers dessiné à la composition précise et avec une technique parfaitement maîtrisée, où se mêlent passé, présent et futur, transporte les spectateurs dans un univers particulier.

Vous serez charmés par l’univers de Yamaguchi Akira, qui dépasse sans difficulté les limites de l’art contemporain en courant à travers son esthétique originaire !

Coopération : Mizuma Art Gallery, Inc

Horse for Open-Air Tea Ceremony

Tokei (Tokyo): Hiroo and Roppongi (detail)

Department Store: New Nihonbashi Mitsukoshi

Horse Stable

Subway Diagram

New One Hundred Views of Tokyo—Proposition for the Renovation of Tokyo Station (First version)

Postmodern Silly Battle: Headquarters of the Silly Forces (detail)

Video Player Remote Control / Spaceship

Video Player Remote Control / Spaceship

From the Announcements of NHK’s Digital Broadcasting Start—Celebrate Digital Broadcasting Start

Horse Stable 2004

Scenes of Kurashiki and Kotohira

Staircase of Amusements

Tokio Shan shui / Tokyo Landscapes 2012 (detail)

Original Painting for a Mural: Narita International Airport Terminal 1, South Wing, 4th Floor—Narita International Airport: View of Flourshing New South Wing

Original Painting for a Mural: Narita International Airport Terminal 1, South Wing, 4th Floor—Narita International Airport: Various Curious Scenes of Airplanes (detail)