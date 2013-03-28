Yamaguchi Akira applique les techniques de la peinture traditionnelle japonaise pour réaliser des œuvres à la pointe de l’art contemporain. Observez les détails, vous vous trouverez plongé dans un univers « pop » tout à fait original !
Au premier coup d’œil, cela ressemble à une peinture japonaise traditionnelle… Puis, en observant les détails, on fait des découvertes surprenantes. Cet univers dessiné à la composition précise et avec une technique parfaitement maîtrisée, où se mêlent passé, présent et futur, transporte les spectateurs dans un univers particulier.
Vous serez charmés par l’univers de Yamaguchi Akira, qui dépasse sans difficulté les limites de l’art contemporain en courant à travers son esthétique originaire !
Coopération : Mizuma Art Gallery, Inc
Horse for Open-Air Tea Ceremony
Tokei (Tokyo): Hiroo and Roppongi (detail)
Department Store: New Nihonbashi Mitsukoshi
Horse Stable
Subway Diagram
New One Hundred Views of Tokyo—Proposition for the Renovation of Tokyo Station (First version)
Postmodern Silly Battle: Headquarters of the Silly Forces (detail)
Video Player Remote Control / Spaceship
Video Player Remote Control / Spaceship
From the Announcements of NHK’s Digital Broadcasting Start—Celebrate Digital Broadcasting Start
Horse Stable 2004
Scenes of Kurashiki and Kotohira
Staircase of Amusements
Tokio Shan shui / Tokyo Landscapes 2012 (detail)
Original Painting for a Mural: Narita International Airport Terminal 1, South Wing, 4th Floor—Narita International Airport: View of Flourshing New South Wing
Original Painting for a Mural: Narita International Airport Terminal 1, South Wing, 4th Floor—Narita International Airport: Various Curious Scenes of Airplanes (detail)
The Last Supper 2008