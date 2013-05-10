山口晃是一位借用傳統的日本畫技法，在現代美術領域獨樹一幟的藝術家。請您欣賞他那洋溢著普普藝術（Pop Art）風格的作品。

初看是日本畫風格，但仔細凝視作品的細部，你一定會有意外的發現。那精緻的構圖和超高的技巧，描繪出一個過去、現在、未來縱橫交錯的世界，不由得吸引你興味盎然地遨遊其中。

以獨特的美學觀在現代藝術界馳聘自如的山口晃。請您走進他的世界，一飽眼福。

背馱野外茶會用具之馬圖

東京圖 廣尾－六本木（局部）

百貨店圖 日本橋新三越本店

厩圖

地下鐵道圖

新東都百景

錄影機遙控器

宇宙飛船

厩圖2004

倉敷金刀比羅圖

成田國際機場第一航廈南翼4樓 選自壁畫原圖

成田國際機場第一航廈南翼4樓 選自壁畫原圖

編輯協作：東京三瀦畫廊