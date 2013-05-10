山口晃是一位借用傳統的日本畫技法，在現代美術領域獨樹一幟的藝術家。請您欣賞他那洋溢著普普藝術（Pop Art）風格的作品。

初看是日本畫風格，但仔細凝視作品的細部，你一定會有意外的發現。那精緻的構圖和超高的技巧，描繪出一個過去、現在、未來縱橫交錯的世界，不由得吸引你興味盎然地遨遊其中。

以獨特的美學觀在現代藝術界馳聘自如的山口晃。請您走進他的世界，一飽眼福。

背馱野外茶會用具之馬圖
背馱野外茶會用具之馬圖
東京圖　廣尾－六本木（局部）
東京圖　廣尾－六本木（局部）
百貨店圖　日本橋新三越本店
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厩圖
厩圖
地下鐵道圖
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新東都百景
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後現代蠢戰（局部）
後現代蠢戰（局部）
錄影機遙控器
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宇宙飛船
宇宙飛船
為NHK通知數位播放開始節目所作，選自原圖
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厩圖2004
厩圖2004
倉敷金刀比羅圖
倉敷金刀比羅圖
階梯遊樂圖（局部）
階梯遊樂圖（局部）
Tokio山水（東京圖　2012）（局部）
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成田國際機場第一航廈南翼4樓　選自壁畫原圖
成田國際機場第一航廈南翼4樓　選自壁畫原圖
成田國際機場第一航廈南翼4樓　選自壁畫原圖
成田國際機場第一航廈南翼4樓　選自壁畫原圖
最後的晚餐（局部）
最後的晚餐（局部）

編輯協作：東京三瀦畫廊