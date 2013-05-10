文化 （圖片）山口晃的世界 圖片 筆者： 山口晃 + 發佈: 2013. 05. 10 山口晃是一位借用傳統的日本畫技法，在現代美術領域獨樹一幟的藝術家。請您欣賞他那洋溢著普普藝術（Pop Art）風格的作品。 初看是日本畫風格，但仔細凝視作品的細部，你一定會有意外的發現。那精緻的構圖和超高的技巧，描繪出一個過去、現在、未來縱橫交錯的世界，不由得吸引你興味盎然地遨遊其中。 以獨特的美學觀在現代藝術界馳聘自如的山口晃。請您走進他的世界，一飽眼福。 背馱野外茶會用具之馬圖 東京圖 廣尾－六本木（局部） 百貨店圖 日本橋新三越本店 厩圖 地下鐵道圖 新東都百景 後現代蠢戰（局部） 錄影機遙控器 宇宙飛船 為NHK通知數位播放開始節目所作，選自原圖 厩圖2004 倉敷金刀比羅圖 階梯遊樂圖（局部） Tokio山水（東京圖 2012）（局部） 成田國際機場第一航廈南翼4樓 選自壁畫原圖 成田國際機場第一航廈南翼4樓 選自壁畫原圖 最後的晚餐（局部） 編輯協作：東京三瀦畫廊 文化 日本 法國 高階秀爾 傳統 東京藝術大學 照片 現代藝術 現代美術 普普 普普藝術 pop art 日本畫 西洋繪畫 美術史 近代化 日本主義 洛中洛外圖 水墨畫 鳥瞰圖 大和繪 山口晃 相關文章 「日之丸」的起源：源自古代太陽信仰，法制化至今未滿30年文化 | 2026. 07. 15 發酵辣椒醬「唐三」：但馬山區孕育的辛香風味文化 | 2026. 04. 16 第十回：菩薩半跏像文化 | 2025. 06. 11 第八回：摩耶夫人及天人像（東京國立博物館）文化 | 2025. 03. 06 從神話傳說中蛇的「真身」，看古代日本人的信仰和生活文化 | 2025. 02. 17 第七回：十一面觀音菩薩立像文化 | 2025. 01. 20 第六回：世親菩薩立像文化 | 2024. 10. 31 第五回：無著菩薩立像文化 | 2024. 10. 09