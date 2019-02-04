日本人认为护身符里蕴含着神佛之力，带在身上能消灾解厄。护身符在神社寺庙均有销售，很多人会在新年祭拜时购买。

消灾解厄

带在身上既能消灾解厄，还会带来好运——这就是日本人对护身符的信仰。护身符多指画有神佛形象、书有神佛名字、真言或梵文等的护身牌。日本自古就相信万物有灵，山石树木无不具备神力，因此将这些东西携带于身，就可以消灾解难。后来，参拜神社寺庙可积功德的信仰传播开去，神社寺庙的护身牌也开始被当作护身符使用。寺庙是佛门净土，而神社是祭祀神灵之处，因此对护身符的看法各不相同。神社认为“护身符里寄居着神灵”，而寺庙则认为“护身符是开光加持的物品”。

护身符因庇佑的内容不同而分为多种，如健康长寿、考试合格、两情相悦、孕妇安产、商业兴隆、家庭和睦、交通安全等。它们一般都随身佩戴，另有可以贴在家里的柱子或门上的神符、商家的“招财猫”等，用处都大同小异。护身符既可以自己给自己买，也可以买了之后，在探病时送给病人，或在升学考试前送给考生。

新年里讨个吉祥

日本的护身符，样式千差万别，一般是装有神符的小袋子，也有做成吊坠、手环形状的，还有小观音像等。新年去神社和寺庙祭拜时，很多人都会求个护身符，讨个吉利。神社认为东西越新，污秽就越少，所以建议大家在护身符旧了之后，要买个新的替代。此外，一般护身符的效力是一年，很多人新年去神社祭拜，会退还旧的护身符，再买个新的。正式地来讲，护身符不能说“买”，而是供奉香资而求得的。此外，供奉的香资在神社里叫作“初穗料”。神社和寺庙都有回收旧护身符的地方，那里会在收到的旧护身符和神符后，会统一举行仪式，用净化之火焚烧，将之返还给上天。

各种各样的护身符

埼玉县的三峰神社，被认为是日本关东地区首屈一指的气场，因此这里的提升运气的护身符闻名遐迩。这种护身符内装有三峰神社的神木，有红、蓝、粉、绿四种颜色可选，不过最有名的还是每月1日才有的白色护身符。由于太受欢迎，导致神社内总是人满为患，因此2018年6月之后，这种白色护身符就停止销售了。

东京都的水天宫自古就因保佑产妇平安生产而闻名。由于狗产子多且生产顺利，非常吉利，所以就有了一种说法，称怀孕5个月的孕妇在戌日（十二地支中的戌和狗对应）去神社祭拜，就能顺利生产。而平安分娩护身符又以水天宫最为有名。

福冈的太宰府天满宫、大阪的北野天满宫、东京的汤岛天满宫，祭祀着学问之神菅原道真，因此，它们都以保佑考试合格和学业有成的护身符而闻名。

京都的地主神社和东京大神宫都则是著名的祈求良缘的神社。地主神社的姻缘护身符有很多种；而东京大神宫非常抢手的，则是铃兰花形状“铃兰护身符”。

标题图片：祈愿考试合格的护身符