При посещении святилищ и храмов, особенно в Новогодний период, люди покупают обереги о-мамори – считается, что заключённая в них сила богов и будд способна уберечь от несчастий того, кто носит его с собой.

Спасение от несчастий

Многие люди считают, что обереги о-мамори способны отвести беду и принести удачу владельцу. Часто они делаются в виде таблички с изображением или именем будд и божеств, мантрой или знаками санскритского алфавита. С древности в Японии верили, что божества есть в деревьях, камнях и других проявлениях природы, и если такой объект иметь при себе, он может отвести беду. С распространением веры в то, что посещение синтоистского святилища или буддийского храма создаёт религиозную заслугу паломнику, в качестве о-мамори стали использоваться талисманы святилищ и храмов. Считалось, что талисманы святилищ оберегают за счёт заключённого в них божественного духа, а обереги храмов – силой написанных на них молитв и т. п.

Функции оберегов самые разные – обеспечение долголетия и здоровья, удачи в любви, благополучные роды, процветание бизнеса, безопасность семьи, транспортных средств. О-мамори обычно носят при себе, но иногда это таблички, которые вешают на колонну в доме или над входом, кошки манэкинэко, которых ставят в магазинах для привлечения покупателей, имеют ту же функцию. Как правило, о-мамори покупают для себя, но могут и дарить кому-то – например, при посещении больного или перед вступительным экзаменом.

О-мамори из святилища Фусими-Инари (©Japanexperterna.se)

Благопожелательные предметы на новогоднем паломничестве

Обереги о-мамори бывают самых разных форм и расцветок. Обычно это полотняный мешочек со вложенной в него табличкой, но они могут делаться в форме кулона или браслета, маленькой фигурки бодхисаттвы Каннон. Существует традиция хацумодэ, первого посещения святилищ в Новом году, и часто во время таких посещений покупают предметы, обладающие благопожелательным значением. В синтоизме считается, что со временем на вещах накапливается ритуальная нечистота, поэтому в Новый год лучше купить новый талисман. Кроме того, считают, что оберег действует на протяжении одного года, и потому многие люди возвращают в святилище старые о-мамори и покупают взамен новые. Правильнее, к слову, говорить не о покупке о-мамори, а о подношении святилищу, за которое получают талисман. Получаемые деньги в святилищах называют хацухорё, «первое подношение злаков (божеству)». В храмах и святилищах устраивают места сбора старых талисманов, которые потом предают очистительному огню (обряд отакиагэ) и таким образом символически «возвращают на небо».

Продажа талисманов в святилище

Разнообразие о-мамори

Святилище Мицуминэ в преф. Сайтама называют самым значительным «местом силы» в районе Канто. Знаменитые талисманы этого святилища содержат частицы священных деревьев (симбоку), растущих здесь. Можно выбрать один из четырёх цветов – красный, синий, розовый и зелёный, и только в первый день каждого месяца – белый, который из-за этого получил особую известность. Они так полюбились людям, что туда повалили толпы, из-за чего с июня 2018 года продажи белых о-мамори были приостановлены.

Разные талисманы для благополучных родов

Токийское святилище Суйтэнгу известно как место молений о благополучных родах. Символом лёгких родов является собака – поскольку собаки легко рожают много щенков – поэтому сложился обычай на пятом месяце беременности в день собаки по старинному календарю посещать святилище, которое славится своими оберегами для лёгких родов.

В святилищах Дадзайфу Тэммангу (преф. Фукуока), Китано Тэммангу (преф. Осака), Юсима Тэммангу (Токио) в качестве божества Тэмман почитают Сугавару Митидзанэ, поэта эпохи Хэйан (794-1192), и о-мамори его святилищ призваны обеспечить успех на экзаменах и достижения в науке.

Святилища Дзинуси (Киото) и Токио Дайдзингу (Токио) помогают романтическим встречам. В первом из них очень много разных талисманов, во втором популярны о-мамори в виде майского ландыша (судзуран).

Фотография к заголовку: О-мамори для успеха на экзаменах