日本的春季是新旧交替的时节，各种盛典活动遍地开花。除了女儿节、赏樱等与季节相关的传统节日活动之外，还有毕业典礼、开学典礼及入职典礼等，新的生活由此开始。而且，到了4月末，“黄金周”还在等着大家。

4月1日是1年的开始

日本古代著名女作家清少纳言（966年左右-1025年左右），在她的代表作《枕草子》中，以一句“春日是破晓时分最美”开篇。俳句里，春日的季语有“山笑”。表述的是春日里草木萌芽，一片欣欣向荣的景色。瑞香和梅花芳香四溢，樱花吐蕊，黄莺轻啼；春天还是海苔和裙带菜的收获时节。在日本，开学典礼和入职典礼也都在春天举行，可谓是开启新生活的季节。

汤河原的梅花与秀眼鸟 ©Nippon.com

日本的会计年度始于每年4月1日，终于第二年的3月31日。毕业仪式都在3月举行。进入4月，你可以随处看到背着崭新双肩背 的一年级小学生，身裹崭新制服的初高中生，还有面色紧张的职场新人。

小学的入学仪式 ©Pixta

樱花前线和花粉症前线

日本气象厅将3月到5月定为春季。进入2月后，气象厅开始播报“樱花前线”的消息，这是预测染井吉野樱花开花时间的等期日线，反映樱花由南向北渐次开放的时间。按往年的情况来看， 3月西日本樱花开放后，樱花前线沿着本州岛一路北上，最终5月上旬到达北海道，然后落下帷幕。

与樱花绽放的信息一同到来的还有杉树的花粉。日本气象协会从2月上旬起，早于樱花一步，开始发布杉树花粉飘散信息“花粉前线”。这时，冬季用来预防感冒和流感的口罩 ，就变身为花粉症患者的武器。好不容易盼来了樱花绽放，但对花粉症患者来说，同时也是一个苦不堪言的季节。

2-3月中旬，第一场较强的南风被称为“春一番”，它预示着气压分布的变化。日本的新闻媒体每年春天都少不了要报道“今天‘春一番’登陆某地”的消息。

春天里的各种节庆活动

3月3日有女孩的人家会过“女儿节” ，摆上人形娃娃，祈祷女孩子健康幸福。过这个节时，要摆上人偶娃娃、桃花和油菜花，喝白酒，吃菱形年糕（绿白红三层）、什锦寿司饭，还有蛤蜊汤和樱饼。

3月是毕业典礼的季节。毕业时，低年级的学生还可以去找暗恋的师兄，向他们讨要制服上的纽扣、校徽、运动衫等作纪念。大学毕业典礼上还能看到上身穿和服、下身着袴装的女生的倩影。她们当中很多人的服装是租借来的。

4月1日开始进入新的年度，学校公司要举办开学典礼和入职典礼。3-4月会有大批人搬家，所以家电量贩店和家居生活店都打着“新春新生活促销”的招牌，抢夺商机。

开学典礼上还能看到为盛装的子女拍照录像以作留念的父母。日本的中小学，放学后一般是自己决定轮班表，每天由值日生打扫教室。进教学楼需要先脱下外面穿的鞋子，换上室内专用鞋，所以很多家庭在新学年开始时都会给孩子买新的室内专用鞋。

到了学校后需要换上室内专用鞋(左) ©Photo Library 每天放学后，学生们轮流值班打扫教室©Pixta

职场新人则穿着清一色的新置黑色西装参加入职典礼，由此迈出走向社会的第一步。

黄金周：旅游景点人满为患

5月5日是儿童节，也是“端午节句 ”。家里有男孩子的，会摆上武士铠甲的装饰物，挂起鲤鱼旗，吃柏饼、粽子，泡菖蒲浴，祈愿男孩们茁壮成长。

4月29日（昭和日）、5月3日（宪法纪念日）、5月4日（绿色日）、5月5日（儿童节）是国民节日。被称作“黄金周”的这段时间，如果能利用好周六日和带薪休假的话，还有可能一口气休假10天以上，因此出门旅游或回老家的人很多，车票机票一票难求，酒店房间也很难预定，而商务办公区则显得冷冷清清，公共交通也不再那么拥挤。

舌尖上的日本之春

春天气温反复无常，有时会出现倒春寒，日本人常称之为“花冷”，有时候气温又会忽然回升。日本有个老的说法，叫春天多吃苦，夏天多吃酸，秋天多吃辣，冬天多摄入脂肪。蜂斗菜、独活等野菜、竹笋、油菜花等不仅富有季节感，也是带有苦味的春季蔬菜，是人们餐桌上不可或缺的食材。

春季的代表鱼类是鰆鱼。金目鲷、高体鰤、鰹鱼也是宣告春天到来的鱼类。

水果有草莓和夏蜜柑等可以大饱口福。采摘草莓 的农家乐活动可以让你把新鲜甜美的草莓吃个够，因而大获好评，一直到初夏5月，游客都络绎不绝。

日光草莓园的温室草莓 摄影：长坂芳树

春天天气变化频繁，有时甚至赏樱旺季还会下雪。别忘了每天都看看天气预报，然后再出门去感受这让万物复苏的春风吧。

标题图片： Pixta