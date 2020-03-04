В Японии весна – это время цветения сакуры, начала учебного года и выпускных церемоний, весной начинается новый финансовый год и новые работники приступают к работе.

Время начинаний

Сэй Сёнагон (ок. 966 - ок. 1025) прекрасно заметила, что самое красивое время весной – это рассвет. Вообще говоря, весна – время начинаний. Японцы с нетерпением ожидают появления цветов сливы и вишни. Первые песни камышовки – ещё один древний символ весны; это также время сбора таких деликатесов, как водоросли нори и вакамэ. Более новой традицией являются вступительные церемонии приёма новых учеников в учебных заведениях и новоиспечённых сотрудников компаний.

Признаки весны: цветение сливы и мэдзиро (японская белоглазка) в Югаваре, префектура Канагава

Учебный год, как и финансовый, начинается 1 апреля, после окончания выпускных церемоний, проходящих в марте. Все первоклассники впервые надевают свои школьные ранцы, ученики средней и старшей ступени школы – новую школьную форму, а молодые люди идут в офис, чтобы начать работать на новом месте.

Церемония вступления в начальную школу – начало формального образования ребенка (© Pixta)

С конца января начинают появляться прогнозы цветения деревьев сакуры сорта сомэй-ёсино, наиболее распространённого сорта цветущей вишни в Японии. СМИ отслеживают продвижение «фронта цветения сакуры» на главных островах страны. Как правило, цветение в западной части Японии начинается в марте, а на Хоккайдо только в мае.

Падающие лепестки полностью покрывают воду во рву замка Хиросаки в префектуре Аомори (© Pixta)

Весна не слишком добра к людям с аллергией на цветение. Огромное количество пыльцы, производимой множеством криптомерий (суги) в Японии с февраля по апрель, создаёт проблему аллергии, и прогнозы количества пыльцы – ещё одна особенность этого времени года. Многие люди носят маски, чтобы защититься от последствий сенной лихорадки.

В период с февраля до середины марта начинает дуть первый сильный южный ветер года, хару итибан – буквально «первый весенний»; новостные программы отмечают появление этого предвестника весны.

Когда цветёт сакура, многие люди по вечерам устраивают ханами, любование цветами под цветущими деревьями. Если компании проводят свои собственные такие вечеринки, они могут отправлять младших сотрудников рано утром, чтобы они заняли лучшие места и расстелили голубые пластиковые полотнища для застолья. В некоторых офисах это может быть первым важным заданием для новых сотрудников.

Вишни в парке Уэно (© Jiji)

Весенние праздники

3 марта семьи, где есть дочери, празднуют Праздник кукол хинамацури, выражая пожелания здорового и счастливого будущего для своих детей. Традиционно в домах выставляют кукол хина-нингё и цветы персика (другое название праздника – момо-но сэкку, «праздник персика»), и едят красочные рисовые лепешки под названием хисимоти и разновидность суси тираси-дзуси, где рис покрывают множеством аппетитных ингредиентов.

Куклы хина-нингё (© Pixta)

Школьные выпускные церемонии проходят в марте. Младшие школьники могут попросить пуговицы от школьной формы или школьные значки в качестве памятных подарков от друзей старшего возраста, которые покидают школу. На выпускные мероприятия университетов многие студентки надевают кимоно с юбкой-брюками хакама.

Выпускной вечер в школе (слева) и выпускница университета в кимоно и хакама (© Pakutaso)

Вступительные церемонии в школах, университетах и компаниях проводят в начале апреля. Одни переезжают для учёбы в университете либо получив работу в другом месте, другие люди ищут жильё в связи с переводом на новое место работы в другом филиале компании, из-за чего март и апрель – напряжённое время для переезда. Некоторые магазины, стремящиеся получить прибыль на суматохе переездов, устраивают кампании, чтобы поощрять покупателей покупать электронные товары или мебель для жизни на новом месте.

Родители фотографируют и снимают видео, чтобы сохранить воспоминания о вступительных церемониях своих детей и пересмотреть в последующие годы.

Весной родители часто покупают для детей новую домашнюю обувь (слева) (© Photo Library); школьники занимаются уборкой в классе (© Pixta)

Новые сотрудники обычно носят тёмные костюмы, и на церемониях вступления в компанию обычно можно видеть, как ряды новобранцев в почти одинаковых нарядах делают свои первые шаги в мир труда.

Церемония поступления на работу в Japan Airlines (© Jiji)

Золотая неделя

5 мая традиционно празднуют День мальчиков, который сейчас стал национальным праздником День детей. Следуя обычаю, в доме ставят украшения в виде доспехов и шлемов, а на улице вывешивают полотняных карпов коинобори; в этот день едят касивамоти («дубовые моти», рисовые лепёшки, наполненные бобовой пастой и завёрнутые в дубовые листья) и принимают ванны с ароматом ириса.

Доспехи и шлем (слева) и карпы коинобори (© Pixta)

В этот период отмечают ещё три других национальных праздника – День Сёва 29 апреля, День Конституции 3 мая и День зелени 4 мая. Такое скопление праздничных дней образует период, который называют «Золотой неделей», когда можно организовать длительный отпуск, используя только небольшое количество оплачиваемых выходных. Это популярное время для путешествий, билеты на транспорт и номера в отелях пользуются большим спросом. Однако, поскольку многие компании закрыты на праздники, шумные в обычное время города становятся менее загруженными.

Горькие вкусы весны

Весенняя погода изменчива, день ото дня она колеблется от зимних холодов до приятного тепла. Согласно одной старой поговорке, лучше всего есть горькую пищу весной, кислую летом, острую осенью и жирную зимой. Горьковатый вкус побегов бамбука, нанохана (рапса) и дикорастущих овощей, таких как молодой белокопытник и удо, оживляет весенние блюда. Одними из самых популярных сезонных рыб являются тунец бонито и желтохвост кампати (лакедра).

Дикорастущие овощи (слева); бонито с имбирем, луком нэги, чесноком и соевым соусом (© Pixta)

Любители фруктов могут лакомиться клубникой и цитрусовыми нацумикан. Примерно до мая некоторые фермеры организуют мероприятия для посетителей «всё, что вы можете съесть», когда можно собирать и есть сочную клубнику.

Клубника в Никко (фотография Нагасаки Ёсики)

Фотография к заголовку: © Pixta