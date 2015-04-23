Япония знаменита своими перенаселенными городами, однако большая часть территории страны – это гористая местность, покрытая густыми лесами. Зелень всегда украшает пейзаж, однако есть дерево, которое всегда вызывало скорее ненависть, нежели любовь: Криптомерия японская, или просто криптомерия (суги по-японски; также известна как «японский кедр») несет ответственность за ежегодную эпидемию аллергии в стране. Каждый год с середины февраля до конца апреля миллиарды криптомерий покрывают города и деревни желтой пыльцой, вызывающей слезы и насморк. По большей части именно из-за этих деревьев сенная лихорадка, известная как кафунсё, за последние десятилетия превратилась в главную весеннюю проблему для тысяч страдающих.

Национальная беда

Кафунсё демонстрирует стабильный рост с начала 1980-х, и, по некоторым данным, в настоящее время от этого заболевания страдает каждый пятый японец. Этот бум аллергии, вызываемой деревом суги, является прямым результатом правительственной политики, проводимой с конца Второй мировой войны и направленной на наращивание количества японских лесоматериалов.

В послевоенные годы стране требовался лес для восстановления построек. Власти выбрали суги, отправив под вырубку огромные площади медленнорастущих лиственных пород, которые дают меньше пиломатериалов, и заменив их ровными рядами быстрорастущих и выносливых вечнозеленых японских эндемиков. Десятилетиями эти деревья были надежным поставщиком ровных, длинных досок, не вызывая малейшего чиха. Однако в итоге дешевые пиломатериалы, импортируемые из Юго-Восточной Азии и других регионов, снизили спрос на японский лес. С исчезновением рынка огромные плантации суги перестали вырубать и оставили расти.

Каждую весну в японских фармацевтических магазинах продаётся огромное количество фильтрующих противопыльцовых масок.

Согласно цифрам, предоставленным Агентством лесного хозяйства, в период с 1950 по 1970 год в горах Японии были высажены около 4 миллиардов деревьев суги. За последние три десятилетия количество пыльцы взрослых деревьев, не попавших под топор, выросло в пять раз. За это время утроилось количество страдающих от сенной лихорадки, причем темпы роста не замедляются.

Вдобавок к огромному количеству деревьев, некоторые эксперты указывают в качестве причины роста аллергических заболеваний еще и глобальное потепление, из-за которого суги и другие аллергенные растения созревают быстрее и производят большее количество пыльцы.

Путь к весне без аллергии

Но в наши дни появилась надежда на облегчение в виде деревьев без пыльцы. В 2007 году Институт исследования проблем леса в префектуре Тояма попал на первые полосы газет с новостью о создании первого дерева суги, не производящего пыльцу. Новое дерево, названное Харуёкои, что означает «добро пожаловать, весна!», стало результатом долгого процесса, начавшегося в 1992 году. Именно в этом году исследователи обнаружили в городе Тояма дерево, которое выглядело так же, как его соседи, однако не производило пыльцу.

Молодое дерево вида Татэяма Мори но Кагаяки в парке Хибия в Токио.

Разрабатывая Харуёкои, исследователи открыли генетические механизмы, позволяющие воспроизводить деревья без пыльцы и открывшие путь к разработке различных новых видов деревьев. Вслед за первым успехом, институт разработал второй вариант, который привлек внимание как аллергиков, так и производителей древесины. Дерево, получившее имя Татэяма Мори-но Кагаяки, или «жемчужина лесов Татэяма», было создано при помощи перекрестного опыления выносливых местных видов суги и деревьев, не производящих пыльцу.

Производство обоих видов постепенно наращивается, однако это не такая простая задача. Маточным деревьям потребуется от десяти до 20 лет, прежде чем появятся первые шишки, а затем еще несколько лет понадобится для выращивания саженцев. Однако институт настроен решительно и планирует к 2027 году увеличить ежегодные посадки деревьев вида Татэяма от нынешних 30000 саженцев до 300000 саженцев.

Свыше 130 видов деревьев, не производящих пыльцу или производящих малое количество пыльцы, разработанные на сегодняшний день, составляют немногим более 10% от почти 16 миллионов деревьев, ежегодно высаживаемых на фермах. Основным препятствием для распространения новых гипоаллергенных видов является их доступность и цена. Для решения этой проблемы Агентство лесного хозяйства Японии анонсировало планы субсидировать производство и высадку саженцев на 70%, в расчете на увеличение количества новых видов деревьев до 10 миллионов в год, что составит половину всех насаждений к 2017 году.

Это хорошие новости для всех, кто страдает от кафунсё. Однако остаются факторы, замедляющие темпы замены посадок суги и ситуация, скорее всего, в ближайшем времени не изменится. Пройдет еще некоторое время, прежде чем страдающие от аллергии смогут избавиться от масок и платков.

Фото к заголовку: Тычинки криптомерии, покрытые пыльцой. Фотография: Дуг МакЭби. Фотография масок Ken Lee

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 4 апреля 2015 г.)