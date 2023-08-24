日本的夏天闷热难耐，团扇和折扇是必备之物。近些年便携电扇也粉墨登场，防中暑产品商战开展得如火如荼。

日本人全年都使用团扇和折扇，不过夏季的用途最为广泛。除了最重要的功用——扇风取凉的便捷工具之外，身着浴衣或和服参加盂兰盆节、烟花晚会、夏日祭等活动时，扇子也是情调十足的随身小物件。折扇也很受外国游客喜爱，是他们到日本旅游时必买的纪念品。单手拿便携电扇上下班的身影也是随处可见。

团扇

团扇在中国从公元前3世纪以前的周朝就开始使用，到了汉朝（公元前206年-公元220年）则成为一种彰显威仪的用具。团扇从中国传入日本，在古坟和飞鸟时代（300-710年前后）的遗迹中均有出土。据说达官贵人用它来遮挡面部，以保持风度，也可以辟邪驱虫。团扇在奈良和平安时代的宫廷和贵族间也广泛使用，我们可以从奈良正仓院和京都广隆寺的历史文物中窥见一斑。

绘制于平安时代末期到镰仓时代初期，即12世纪前后的绘卷《病草纸》中，就描绘了手持“蒲葵扇”的下级武士。蒲葵扇形如团扇，以棕榈科常绿乔木槟榔树叶制成。当时多数扇子都是圆形，所以采用含义为“圆形物”的“团”字，命名为“团扇”并流传至今。应仁、文明年间（1467-1487年）进入乱世后，武将开始使用皮革或铁制成的“指挥团扇”指挥作战。

进入江户时代（1603-1868年）后，在竹扇骨上贴纸的“绘团扇”普及开来。画面采用歌舞伎演员的形象或浮世绘的彩色版画。这个时代，女性傍晚手持团扇纳凉的形象也被描绘到画卷中。此外还有绢团扇，用绢布代替纸做扇面。给纸面涂上“柿涩”（柿油）加固后的“涩团扇”，作为生火工具完全融入了百姓的日常生活当中。即便到了现代，烤鸡肉串、烤鳗鱼、给寿司米饭降温时依然会用到涩团扇。

“京团扇”“丸龟团扇”“房州团扇”并称日本三大团扇。“京团扇”的特点是扇面的细扇骨呈放射状排列，手柄“插柄”是单独制作后，与扇面拼到一起的。香川县丸龟市的“丸龟团扇”使用的是爱媛县的竹子、高知县的纸、德岛县的浆糊等四国地区产的原料。将粗大的竹子（日语中称大竹子为“男竹”）劈成带有竹节的竹片，一头制成扇骨，一头削平制成手柄，这种团扇名为“男竹平柄”。千叶县南房总地区的特产“房州团扇”也是用同一块竹片制成的，不过手柄没有削平，而是保留了细竹（日语为“女竹”）的完整竹管。

最近的团扇开始使用布或塑料等各种材料做扇面，用途和形状也发生了变化。演唱会或体育赛事的声援中会用到团扇，企业搞促销活动时也会免费发放团扇。

折扇

折扇出现在9世纪前后的平安时代初期，是日本人为了把团扇折叠起来以便携带而发明的。最早主要是宫中的男性用来记录宫廷活动礼仪的便签，后来逐渐增加了绚丽的色彩和绘画，在宫廷女性中也流行起来，作为装饰品受到追捧。

古人在扇面上画上图案或写上和歌，进行赏玩或献给神佛。扇子在《枕草子》（10世纪末）和《源氏物语》中均有记载，也用作神事、仪式、茶道及舞蹈的道具。后来诞生了与现代折扇相近的“蝙蝠扇”。这种折扇用竹做骨，单面张贴扇面。折扇可以折叠，携带方便，也能放进提包或衣服口袋里。

京都是折扇的主要产地之一，这里制作的折扇叫“京折扇”。以竹子、纸或绢为扇面，用金银箔或“莳绘”（漆器装饰技法之一——译注）工艺在上面绘制图案，作为高档艺术品自古就受到珍视。其特点是以女性受众为主，种类丰富，包括舞扇、装饰扇，以及用于茶道或婚礼等场景的折扇。制作工艺多达87道，且不同工序由不同职能的匠人负责传承，使传统得以保留至今。

在表演落语（日本传统曲艺形式之一，类似于中国的单口相声——译注）时，折扇是跟手巾同等重要的舞台道具。在讲段子的间隙，折扇充当筷子、剪刀、钢笔等各种物件。狂言、能乐、日本舞蹈等传统表演艺术也会用到折扇。

便携电扇

便携小电扇据说2017年左右火遍亚洲圈，通过SNS等途径瞬间在日本也流行开来。有几档风量可供调节，轻便且价格适中，因此在市场上十分走俏。各种款型琳琅满目，有可调节电扇朝向的，有既可携带又可放置在桌上的两用型，还有能喷雾的、没有扇叶的……

团扇、折扇、便携电扇……扇子的种类丰富多彩。希望大家根据不同用途选择使用，舒适地度过炎炎夏日。

采访协助：名古屋折扇末广堂、江户折扇伊场仙

标题图片：PIXTA

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