二战前建造的另类时尚大楼 “Kitakore”，深受追求流行时尚的年轻人青睐。在此我们以全景图片形式为读者展示Lady Gaga也爱穿的翻新估衣和充满个性的楼内景象。

听说当前世界时尚的领头人Lady Gaga喜爱的服装中，有高圆寺的时装大楼出售的翻新估衣，于是我们前往采访，顿时被那里个性强烈的建筑风貌所震撼。

这栋至今已有50多年历史的2层老楼，在东日本大地震中承受了巨大的摇动，有些窗户甚至已无法打开。销售估衣并擅长翻新改造的店主们，就是在这样的大楼里，不亦乐乎地进行着各具特色的改建和装修。

据说Lady Gaga也曾穿戴过“GARTER”和“秘密DOG”的服饰，两家店都以单色为基调，风格简洁明快。但无论是使用打破的镜子来凸现亮点，还是在地板上采用迷路图案，享乐之心在这里随处可见；大楼里的第一家服装店 “Hayatochiri”，用拆散后的漫画贴满了墙头，酿造出一种奇异古怪的气氛；由澡堂改建而成的“ilil”里，则摆满了奇妙之极的各种装饰；从屋外楼梯走上2楼，“Southpaw”以人的右脑思维为意象，渲染了一种迷幻气氛。各家店铺不仅在服装上，在店铺装璜上也表现出强烈的自我主张和个性。

今天的原宿、涩谷，大型时装大厦如雨后春笋般不断出现，而富有个性的小型服装店却日益减少。我认为日本的新时尚主流发源地，将是类似于Kitakore大楼般重视个性并活跃的当地店铺。希望我们的读者从这组全景图片中，感受到未来日本时尚的潜力！

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从商店街走向世界！高圆寺“Kitakore”大楼