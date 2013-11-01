Диковинное сооружение «Китакорэ-биру», построенное еще до войны, пользуется невиданной популярностью среди модной токийской молодежи и не только. Вам предоставляется уникальная возможность рассмотреть каждый уголок мекки мировых трендсеттеров, которые не преминут посетить «Китакорэ» во время их пребывании в Токио, где их встретят любимые винтажные наряды и оригинальный интерьер.

Когда я услышал, что такие мировые иконы моды, как Леди Гага, любят одеваться в отреставрированные винтажные одежды из магазинчиков, расположенных в маленьком здании в районе Коэндзи, я немедленно направился туда, чтобы увидеть это своими глазами. Вид сооружения меня поразил.

"Китакорэ-биру" – двухэтажное здание, построенное более 50 лет назад – кажется, на ладан дышит. Во время землетрясения в марте 2011 г. здание раскачивало так сильно, что некоторые окна перекосило, и они больше не открываются. Владельцы магазинов увлеченно переделывают старую одежду, возвращая ее к жизни под новыми именами. С не меньшей страстью они подходят и к созданию особого внутреннего вида самого здания.

Например, интерьер любимых магазинов Леди Гаги GARTER и Secret Dog изнутри не пестрит яркими красками. Однако изюминку вносит узор из битых зеркал на полу в форме лабиринта, создавая игровую атмосферу. Первый модный обитатель «Китакорэ-биру», Хаятотири, оказался личностью довольно эксцентричной и обклеил потолок и стены иллюстрациями из старых комиксов.

Бутик ilil, расположенный в бывшей ванной, битком забит мистическими предметами загадочного назначения, а Southpaw, находящийся на втором этаже, куда можно попасть только по внешней лестнице, отличается психоделическим интерьером, призванным изобразить правое полушарие мозга. Так, каждый магазин обладает своим лицом, которое выражается не только в стиле реставрации одежды, но и в характерной отделке здания.

Сегодня крупные бутики на Сибуе и Синдзюку – все на одно лицо – вытесняют такие маленькие персонализированные лавочки, которые закрываются одна за другой. Однако думается, что будущее японской моды именно за магазинами, которые остаются верны своему собственному яркому стилю – такими, как в «Китакорэ-биру». Откройте двери в завтрашний день японской моды сегодня через красочные панорамные фото здания «Китакорэ» в Коэндзи.