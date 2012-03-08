El Edificio Kitakore, construido en Kōenji antes de la Guerra, alberga diversas tiendas de una moda singular que se ha ganado el apoyo de los jóvenes con gusto para vestir; incluso la cantante Lady Gaga se cuenta entre sus clientes. Hemos inmortalizado algunas prendas y el interior de sus comercios rebosantes de originalidad.

El pequeño Edificio Kitakore, donde la cantante Lady Gaga, actual icono de la moda mundial, ha comprado prendas recicladas, resulta abrumador.

A sus más de cincuenta años, esta construcción de dos plantas, que parece que va a venirse abajo en cualquier momento, sigue experimentando reformas; de hecho, durante el Gran terremoto del Este de Japón tembló bastante -algunas de sus ventanas no pueden abrirse desde entonces-. Son los dueños de las tiendas que alberga, que se dedican con talento a la confección y venta de productos reciclados, los que se encargan de realizar esas reformas con entusiasmo.

Las prendas que se ha puesto Lady Gaga pertenecen a dos de sus tiendas, GARTER y Secret DOG, donde la monotonía es el principio básico de una decoración simple. No obstante, las paredes tienen espejos incrustados que las acentúan, y en el suelo hay dibujado un laberinto, así que no le falta picardía. Hayatochiri, primer comercio del edificio, crea un ambiente original gracias a sus paredes, forradas con recortes de páginas de cómics. El espacio donde se encuentra ilil, antaño un baño, está abarrotado de extraños objetos; en el segundo piso está la psicodélica Southpaw, diseñada a imagen y semejanza del interior del cerebro de una persona zurda. Todas ellas reivindican una fuerte personalidad a través de sus productos, pero también de su decoración.

Actualmente, el número de grandes tiendas de moda en Harajuku y Shibuya continúa aumentando en detrimento de los pequeños comercios originales. Es posible que la nueva moda japonesa tenga su meca en tiendas locales como las del Edificio Kitakore, donde se le da gran importancia a la originalidad. Que estas panorámicas de 360° sirvan para transmitir las posibilidades de la moda nipona del futuro.

▼Para más información sobre el Edificio Kitakore

¡De una zona comercial al resto del mundo!

(Traducido al español del original en japonés)