قمنا بتصوير مجمع "كيتاكولي" المميز للملابس المستعملة والذي تشتري منه "الليدي غاغا" بعض ثيابها. "كيتاكولي" هو مبنى صغير للملابس المستعملة الفريدة في منطقة "كوئينجي". تم بناء المحلات داخل مبنى قديم يعود تاريخه لما قبل الحرب العالمية حيث تم إعادة تصميمه من قبل مجموعة موهوبة من الشبان.

عندما سمعت أن الأزياء المفضلة لدى المغنية العالمية ”الليدي غاغا“ تأتي من مجمع تجاري صغيرللملابس المستعملة في ”كوئينجي“ كان علي الذهاب لرؤيته بنفسي وتصويره. وعندما دخلت المبنى ساورني شعور غريب تجاه هذا البناء المدهش.

مبنى قديم هش مؤلف من طابقين تم بناؤه منذ أكثر من ٥٠ عاماً. وقد تلقى في يوم زلزال شرق اليابان المدمر في

مارس/ آذار٢٠١١ ضربة موجعة رجت البناء بالكامل لدرجة أن نوافذه أصبحت في وضع لم يعد بالإمكان فتحها مجدداً. إلا أن أصحاب المتجرالمعروفين بحبهم لإعادة استعمال الأشياء من جديد تبنوا هذا البناء ليجعلوا منه مجمعاً للملابس المستعملة التي أعيد تصنيعها.

يتألف المبنى من عدة متاجر منفتحة على بعضها Secret DOG و GARTER هما المفضلان لدى الليدي غاغا وهما يتسمان بالبساطة المعتمدة بشكل كبيرعلى التناغم والانسجام. وعلى الرغم من بساطة التصميم إلا أنه أضيفت إليه بعض اللمسات الساحرة مثل شظايا المرايا المكسرة، وكذلك تم فرش الأرضية ببلاط مختلف ليبدو على شكل متاهة، فأضفى ذلك على المكان روح الدعابة.

قام ”هاياتوتشيري“ صاحب أحد المحلات وأول المستأجرين في هذا البناء بلصق الجدران بورق تم أخذه من أعداد خاصة من قصص الرسوم المتحركة ”المانغا“، مضفياً بذلك للمحل طابعاً غريباً مثيراً للدهشة والإستغراب. أما المحل ”ilil“ المكتظ بالتحف العجيبة فهو محل تم بناؤه بإعادة تصميم حمام المبنى.

أما إذا صعدت الدرج الى الطابق العلوي فستدخل عالماً غريباً يدعى ”ساوس بول“ مستوحى من شكل النصف الأيمن للدماغ. تتمتع جميع المتاجر بالتميز والتباين اللذين يبرزان الروح الخلاقة لأصحاب المحلات، ويتجلّى ذلك من خلال التصميم الداخلي فضلاً عن االملابس المعروضة.

لقد انخفض عدد المحلات الصغيرة المميزة في الأونة الأخيرة نظراً لازدياد عدد المتاجرالكبرى في مناطق مثل ”شيبويا“ و”شينجوكو“، لذلك أعتقد أن المتاجر ككيتاكولي المحلية التي تحافظ على طابعها ستصبح منبراً تنطلق منه الموضة اليابانية العصرية.

انظر إلى هذه الصور البانورامية للإحساس بالطاقة الكامنة وراء الأزياء اليابانية.

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(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، المصور سوميزي ناوتو)