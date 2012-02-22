二戰前建造的另類時尚大樓「Kitakore」，深受追求流行時尚的年輕人青睞。在此我們以全景圖片形式為讀者展示女神卡卡（Lady Gaga）也愛穿的翻新估衣和充滿個性的樓內景象。

聽說當前世界時尚的領頭人女神卡卡（Lady Gaga）喜愛的服裝中，有高圓寺的時裝大樓出售的翻新估衣，於是我們前往採訪，頓時被那裏個性強烈的建築風貌所震撼。

這棟至今已有50多年歷史的2樓老房，在東日本大地震中承受了巨大的搖動，有些窗戶甚至已無法打開。銷售二手衣並擅長翻新改造的店主們，就是在這樣的大樓裏，不亦樂乎地進行著各具特色的改建和裝修。

據說女神卡卡也曾穿戴過「GARTER」和「秘密DOG」的服飾，兩家店都以單色為基調，風格簡潔明快。但無論是使用打破的鏡子來凸現亮點，還是在地板上採用迷路圖案，享樂之心在這裏隨處可見；大樓裏的第一家服裝店「Hayatochiri」，用拆散後的漫畫貼滿了牆壁，釀造出一種奇異古怪的氣氛；由浴室改建而成的「ilil」裏，則擺滿了奇妙之極的各種裝飾；從屋外樓梯走上2樓，「Southpaw」以人的右腦思維為意象，渲染了一種迷幻氣氛。各家店鋪不僅在服裝上，在店鋪裝璜上也表現出強烈的自我主張和個性。

今天的原宿、澀谷，大型時裝大廈如雨後春筍般不斷出現，而富有個性的小型服裝店卻日益減少。我認為日本的新時尚主流發源地，將是類似於「Kitakore」大樓般重視個性並活躍的當地店鋪。希望我們的讀者從這組全景圖片中，感受到未來日本時尚的潛力！

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從商店街走向世界！高圓寺「Kitakore」大樓