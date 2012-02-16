野田佳彦首相表示，怀着“决不退缩”的信念，在2015年度实现以消费税从目前5%提升到10%为主要内容的社保与税制的整体改革。但是，朝野各党反对之声鹤起，政府计划3月份向国会提交的相关法案能否成立，依然难于预测。该法案的结果成为2012年的最大焦点，也是日本的社保是否走向安定的分歧点。

世界上最快步入少子老龄化

1月20日上午，政府紧急召开了关于整体改革的5阁僚会议。会上决定的统一见解是，提高消费税之后，增加的5个百分点全额用于社保财源。其中1个百分点（约2.7万亿日元）用于充实社保制度，4个百分点用于维持现行制度。

关于5个百分点的用途，政府迄今一直表示“用于社保的财源”，其目的是缓解国民对增税的反感。虽然如此，但实际上增税部分的约一成将被政府用于筹措物品，有人批评说，这种“目的之外的挪用，无法得到国民的理解”。所以在1月13日改组内阁时入阁的冈田副首相当即决定修改了这一条款。

现在每1位65岁以上的老年人，由2.8位纳税人负担其养老金生活，40年后则必须由1.3人来支撑1人。国家用于养老金、医疗、护理的国费支出为17.2万亿日元（2011财年）。但是，现在的税收缺口近6成的10万亿日元，依靠发行赤字国债填补。2020年度的不足部分将膨胀到16.3万亿日元。在国家的借债总额接近1000万亿日元，欧洲危机的阴影不期而至之时，大幅增税不可避免，这就是现状。

有欠完善的增税环境

实际上，整体改革中的社保部分，没有消费税的增税是不可能实现的。此外，基础养老金由国库负担50%（约2.6万亿日元）等现行制度的维持费用、市町村减轻国民健康保险的保险费（约2200亿日元）、幼儿园与保育所的功能统一（约1万亿日元）等新措施的落实也有赖于增加消费税。为此，政府正为增加消费税大力进行事前的准备工作。

即便如此，环境也全无改善。在1月22日的自民党大会上，谷垣祯一总裁对野田政权提出的就增税问题进行朝野协商一事，以“秘室交易”为由一口回绝。公明党也基本与自民党保持步调一致。而且，不仅在野党，连执政的民主党党内也有人持慎重态度。该党前代表小泽一郎同一天在北海道钏路市的集会中说，“在未进行任何改革的情况下增加消费税，是对国民的背叛行为”，再次重申了反对增加消费税的立场。

在整体改革的草案中，列有民主党执政纲领中的条款，即“在2013年国会上提出新的养老金改革法案”。这是为获得重视执政纲领的小泽一郎等人的赞同，在明知难以实现的情况下，于最后关头添加进去的。但是，正因为该党的执政纲领促使了自民党、公明党的下台，所以此次的决定对两党是一个巨大的刺激。政府最终是自己给自己增加了提高消费税的难度，使社保的前景更加不稳定。