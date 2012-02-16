野田佳彥首相表示，懷著“決不退縮”的信念，在2015年度實現以消費稅從目前5%提升到10%為主要內容的社會保障與稅制的整體改革。但是，朝野各黨反對之聲鶴起，政府計劃3月份向國會提交的相關法案能否成立，依然難於預測。該法案的結果成為2012年的最大焦點，也是日本的社會保障是否走向安定的分歧點。

世界上最快步入少子老齡化

1月20日上午，政府緊急召開了關於整體改革的5閣僚會議。會上決定的統一見解是，提高消費稅之後，增加的5個百分點全額用於社會保障財源。其中1個百分點（約2.7兆日圓）用於充實社會保障制度，4個百分點用於維持現行制度。

關於5個百分點的用途，政府迄今一直表示“用於社會保障的財源”，其目的是緩解國民對增稅的反感。雖然如此，但實際上增稅部分的約一成將被政府用於籌措物品，有人批評說，這種“目的之外的挪用，無法得到國民的理解”。所以在1月13日改組內閣時入閣的岡田副首相當即決定修改了這一條款。

現在每1位65歲以上的老年人，由2.8位納稅人負擔其養老金生活，40年後則必須由1.3人來支撐1人。國家用於養老金、醫療、護理的國費支出為17.2兆日圓（2011財年）。但是，現在的稅收缺口近6成的10兆日圓，依靠發行赤字國債填補。2020年度的不足部分將膨脹到16.3兆日圓。在國家的借債總額接近1,000兆日圓，歐洲危機的陰影不期而至之時，大幅增稅不可避免，這就是現狀。

有欠完善的增稅環境

實際上，整體改革中的社会保障部分，沒有消費稅的增稅是不可能實現的。此外，基礎養老金由國庫負擔50%（約2.6兆日圓）等現行制度的維持費用、市町村減輕國民健康保險的保險費（約2,200億日圓）、幼兒園與托兒所的功能統一（約1兆日圓）等新措施的落實也有賴於增加消費稅。為此，政府正為增加消費稅大力進行事前的準備工作。

即便如此，環境也全無改善。在1月22日的自民黨大會上，谷垣禎一總裁對野田政權提出的，就增稅問題進行朝野協商一事，以“秘室交易”為由一口回絕。公明黨也基本與自民黨保持步調一致。而且，不僅在野黨，連執政的民主黨黨內也有人持慎重態度。該黨前代表小澤一郎同一天在北海道釧路市的集會中說，“在未進行任何改革的情況下增加消費稅，是對國民的背叛行為”，再次重申了反對增加消費稅的立場。

在整體改革的草案中，列有民主黨執政綱領中的條款，即“在2013年國會上提出新的養老金改革法案”。這是為獲得重視執政綱領的小澤一郎等人的贊同，在明知難以實現的情況下，於最後關頭添加進去的。但是，正因為該黨的執政綱領促使了自民黨、公明黨的下台，所以此次的決定對兩黨是一個巨大的刺激。政府最終是自己給自己增加了提高消費稅的難度，使社會保障的前景更加不穩定。