日本的制造业正在经受日元急剧升值、法人税重压等“6重苦”。 2011年度的決算，松下、索尼、夏普等电机厂家将无一例外地沦为赤字。作为日本制造业顶梁柱的汽车产业又如何呢？即便是遭受了大地震和泰国洪灾双重打击的本田公司，利润虽比上半期减少了6成，但预计仍有2150亿日元的盈利。日本的汽车产业发挥出与生俱来的坚韧不拔的天性。但是，电动汽车等新型汽车如果大行其道的话，日本的成功模式会不会崩溃呢？包括新兴企业在内，竞争会越发激烈，但恐怕不会像电机业那样全线崩溃。

支撑日本制造的两大产业

上世纪70年代以后，支撑日本经济增长的是汽车产业和家电等电机产业的对外出口。二者均属于装配产业，所以往往会以为二者共同背负着制造业的艰难局面。但是，这两个产业有着极大的不同。

东京大学的藤本隆宏教授是日本“产品制造”实证研究的权威人士。根据他的介绍，制造业可以划分为两种模式。一个是以计算机和平板电视机为代表的、只需组装显示器、CPU等主要零件即可完成产品制造的“模块组装型产业”；另一个是以最佳方式组合数万个零部件、制造出乘坐舒适的汽车这种“整体磨合型产业”。近来兴起的数字家电产品堪称“模块组合型”产业的代表，而汽车则可谓是“整体磨合型”产业的代表。

构思设计新颖的商品概念，网罗世界各地的主要零件，在成本最低的地区组装、出口，这样的“模块组合型”生产模式，从结果来看，是日本的弱项，最终导致了日本家电产业的全线崩溃。与之相对的是整体磨合型生产模式，研发基地与生产基地相互协作，在商品开发上精雕细琢，进而在装配工厂通过不断改善，提高产品质量，这种方式似乎更适合注重团队协作的日本社会，令日本的汽车产业至今依然立足于不败之地。

关键在于汽车厂家的自身努力

但现在出现了日本汽车产业的成功模式在未来是行不通的论调，这也是事实。因为只要电动汽车（EV）一经普及，那么电池和发动机就成为主要零件，那样一来，汽车也将家电化了。正是因为看到了个中的制胜之机，特斯拉汽车公司（成立于2003年，总部设在美国加州的硅谷地带，以生产电动汽车知名¬——译注）和中国的新兴企业也加入到了EV制造行列中来。

的确，今后的汽车产业将不再只是传统型汽车厂家之间的竞争。也可能出现汽车生产厂家和电机生产厂家、新兴企业联手协作的形式。而且，有新加入产业参与的新的竞争已经开始。不过，问题在于汽车并不是像计算机那样，只要装配上主要零件即可“新鲜出炉”的商品。既不可舍去乘坐舒适这一大要素，又有着严格确保安全的宿命。而这些要素正可谓是传统汽车生产厂家的一日之长。

制造出舒适惬意地奔驰在高速公路上的汽车，实非容易之举；但如果是适宜于穿街走巷的私人小汽车，那么毫无疑问，新兴企业也大有一展身手的空间。另外，一个竞争条件大大严酷于以往传统型汽车厂家一枝独秀时期的EV时代必定会到来。因此，传统型汽车生产厂家一旦疏忽了自身的努力，无疑存在着被淘汰的危险。

但是，在这“6重苦”中依然保持了拼搏实力的日本汽车生产厂家，应该不会像电机产业那样全盘崩溃。虽然这种乐观想法，饱含了对忠心不渝于日本汽车制造的人们的期待之情。