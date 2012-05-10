素以“太阳旗半导体” 著称的日本半导体“准”国家队——尔必达（ELPIDA）内存公司2月底申请适用《公司再生法》，公司宣告破产。尔必达在经济产业省的支持下曾试图进行经营重组。这是家国家大力扶持的所谓“国策”企业，它的破产加重了国民的负担，对于日本产业政策来说是一次重大的失败。

日本的半导体产业在20世纪80年代，一度占据全球70%的市场份额，但进入90年代后，台湾和韩国的追赶以及价格的跌落，造成经营业绩一蹶不振，很多企业纷纷退出。在这样的背景下，经通商产业省（现“经济产业省”前身）撮合，日立制作所和NEC的DRAM业务于1999年合并，尔必达诞生。2003年又将三菱电机的DRAM部门纳入麾下，成为日本唯一的DRAM厂商。但其后公司业绩仍然无法走出低谷，2009年财年（2008年4月-2009年3月）受世界金融危机的影响，造成了近1800亿日元的巨额赤字。

经产省的“援手”带来负面效应

对于濒临破产的尔必达，经产省伸出了援手。2009年通过的修改《产业活力再生特别措施法》（产业再生法），疏通了下列机制：在民间银团贷款等条件下，日本政策投资银行将投资陷入资本亏空的企业，在出现损失时，其80%的亏空由国家负担填补。尔必达成为适用该新法的首家企业，接受了政策投资银行300亿日元的出资。对于此举，虽然有人主张要慎重决策或是持消极观点，但经产省仍以“DRAM对于日本国民生活和经济有着举足轻重的作用”为由断然通过了决定。

对经产省来说，世界金融危机成为其在产业政策决策中复权的踏脚石。原通产省在战后的经济复苏期到经济腾飞时期，一直承担着引领和指挥日本经济发展的作用。但20世纪90年代以后，随着经济的全球化及日本企业跨国业务的推进，民间呼吁放宽限制的呼声高涨，通产省对产业界的影响力日渐式微。

但是，“市场的失败”引发的金融危机使得全球再次掀起重新审视政府作用的潮流。美国政府不仅对金融业，也向汽车产业注入了公共资金，还推出了所谓“绿色新政”的产业政策。加上中国经济的崛起，使得人们惊呼 “国家间竞争的时代到来”。

在这样的背景下，经产省推出的政策之一就是修改《产业再生法》。但是尔必达的破产宣告了“政府的失败”。更有甚者，曾在尔必达的救助中起到核心作用的原经产省审议官因涉嫌尔必达股票的内幕交易而遭到逮捕和起诉，这甚至引发了人们对于产业政策本身的质疑。

具体到尔必达，对于在技术上难以持续确保优势的通用产品DRRM产业，企图通过政府干预使其得到温存，这本身也被认为是不现实的。日本的产业政策在支撑经济增长并欲大力发展的战略支柱领域也遭遇挫折，并且逐渐呈现出表面化趋势。

对于日本的核电成套设备，上至日本首脑，也曾奔走国外大力推介，但是东京电力福岛第一核电站的核泄漏事故发生后，民主党政权开始朝摆脱核电、降低核电依赖程度的方向转变。而在太阳能发电等可再生资源的利用问题上，期待普及推广的器具、设备行业和不希望提高成本的电力消耗产业之间，存在严重的利害对立，导致根本性政策无法出台。

日本政府重新主导产业政策决策的复权之路莫如说正日渐渺茫。