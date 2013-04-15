安倍晋三首相的外祖父岸信介（1957年2月-60年7月任首相）担任首相后，1957年5月的首次出访选择了东南亚。作为首相，岸虽然很想就任后尽早访问美国，但实际上在访美之前历访了东南亚各国。其目的何在呢？岸当时描绘的战略设想，是要修改被称为不平等条约的日美安保条约，终极目标则是修改宪法，进而实现“日本的独立”。

以亚洲为起点的安倍战略外交

作为这个战略的开端，岸信介在外访东南亚时（缅甸、印度、巴基斯坦、锡兰、泰国、台湾），以日本国总理的身份亲自向国内外表示“不做孤立的日本，而是代表亚洲的日本”（《岸信介回忆录》，文艺春秋），以此加深日本在战胜国美国心目中的印象。岸在访问结束回国后于同年6月访问了美国，11月又再次历访了东南亚（南越、柬埔寨、老挝、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰、菲律宾）诸国。

在进入2012年12月的众议院选举前，安倍周围就提出过先东南亚后美国的出访计划，但“还是首先访问美国”的意见占了上风，于是一时间曾转向了“1月访美”的方案。

但是，由于与连任的美国总统巴拉克･奥巴马的政治日程调整未果，故而“1月访美”计划流产。但如果这一计划实现，1月份的日本亚洲外交则会由麻生太郎（副首相兼财务･金融相）和岸田文雄（外相）两人代行。由于首相访问东南亚的方案再度浮出，从结果看，它加大了以亚洲为起点的安倍战略外交的深度。

首相在1月首先访问了越南、泰国、印度尼西亚，1个月后再飞往华盛顿。预定12月还将在东京举办日本东盟峰会。

表明参加TPP谈判

2月22日（美国东部时间），安倍首相与奥巴马总统在白宫举行了首次日美首脑会谈。首相在会谈结束后高调宣布“日美同盟关系完全复活”。对于日美两国来说，2009年日本的政权更迭是恶梦的开始，通过这次日美首脑会谈，终于重新确认了日美同盟的重要性。

此外，两位首脑还就参加“跨太平洋伙伴关系（TPP）”的相关谈判发表了联合声明。表示“加入谈判之际，并非单方面要求事先承诺取消所有关税”，据此，首相实际上表明了参加TPP谈判的意向。

TPP有两副面孔：一副是单纯经济政策的面孔，另一副是作为安保外交战略的面孔。美国之所以参加TPP，目的是通过参与进亚洲这个“世界增长中心”，为恢复国内经济助一臂之力；同时还与安全保障方面的“再平衡”政策有密切联系，它是奥巴马政府诞生后早早地就提出的美国“回归亚洲”战略的重要支柱。意图尽最大可能阻止美国在亚洲霸权的中国，将由美国主导的TPP视为对自己设下的包围网。

安倍决定参加TPP的构想，令人感到其出发点与岸的“新亚洲主义”战略具有共通之处。

安倍外交的“幕后主角”是中国

概括1、2月份展开的安倍首脑外交，可以看出安倍首相把国家战略中不可或缺的三个拼件（pieces）——亚洲、日美同盟、TPP握到手中，或可称之为安保战略的“三支箭”。

当前，修复日中关系的时机“无法预料”（内阁参与･谷内正太郎），今后的日本外交必须精心打造这三个拼件。另一方面，日本将针对中国而有意识地与其他国家积极开展外交。具体来看，有4月底预定对俄罗斯的访问，探索如何加深与俄罗斯这个与中国拥有世界第二长边界国家的关系。

安倍外交战略的“幕后主角”，始终是巨大的国家——中国。