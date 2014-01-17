2013年11月27日，日本国会通过了国家安全保障会议设置法案。国家安全保障会议是以美国国家安全委员会（National Security Council，NSC）为范本的机构，因而又被称为日本版NSC，它将成为一个统筹有关日本外交、安全保障政策及国家战略的“司令部”。今后，将以NSC所在的首相官邸为中心，迅速收集有关外交、安全保障信息，及时作出重要决策。在确保日本的和平和安全方面，迎来了一个重大的转折点。

法案成立后，NSC于12月4日正式启动，并将于2014年1月在内阁官房下设立NSC的执行机构“国家安全保障局”。在 NSC成立后，政府拟将于年内制定首个“国家安全保障战略”和新的《防卫计划大纲（防卫大纲）》。

创设NSC是安倍晋三首相第一次执政（2006年9月-2007年9月）时期的计划，但（因下台而）未能实现。2012年12月再次当政后不久，在 2013年1月发生了阿尔及利亚的人质事件，在营救日本人质过程中为收集有关情报耽误了很多时间，暴露出政府内部缺乏有效的体制，可以灵活机动地决定并实施对策这样一种缺陷。为此，安倍内阁在2月成立了“创设国家安全保障会议有识之士委员会”，具体推进NSC的组建工作。

核心：“4大臣会议”， 编制 ：60人

NSC的核心是由首相、官房长官、外务大臣和防卫大臣组成的“4大臣会议”，加上副总理，原则上每两周会晤一次。另外，在涉及国民生命和财产的情况时，召开“紧急状态大臣会议”，决定基本对策和方针。当需要派遣自卫队时，为了确保文官统制，召开4大臣外加总务大臣、国土交通大臣等人参加的“9大臣会议”，决定具体对策。

同时，为提高由官邸主导进行的情报信息分析、收集管理能力而设置的“国家安全保障局”，约为60人编制，成员来自外务省、防卫省、警察厅等各省厅（部委），下设总括、战略、情报、同盟及友好国、中国及朝鲜、其他地区这六个工作小组。首任局长预计由原外务省事务次官、现在的内阁官房参事谷内正太郎就任。另外，预计将起用首相助理礒崎阳辅，出任新设置的负责国家安全保障的首相助理一职。

日本版NSC是否能充分发挥作用，关键在于首相官邸如何摆脱有关省厅的纵向行政管理方式，灵活机动地决定政策的方向性。为此，必须提高国家安全保障局的情报收集分析能力，国家安全保障会议设置法案中明文记载，有关省厅有义务为NSC提供信息情报。

不过，日本没有美国中央情报局（CIA）那种独立于其他省厅的对外情报机关。此次为设置NSC而成立的有识之士委员会上，也出现了设立对外情报机关的呼声，但未被采纳。

另一方面，安倍内阁出于与国外进行情报交换的重要性以及国家安全局对这类情报进行统一管理等理由，在国会审议通过了《特定秘密保护法案》，使它与NSC的创设绑定为一体形成互为表里的关系。